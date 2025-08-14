01消息｜拆息低企銀行減按息謀吸客　建行亞洲推H+1%按揭計劃

樓市近期交投回升，港元拆息卻持續處於低位，有銀行為吸引客白戶，推出新的拆息按揭優惠。有市場消息稱向《香港01》透露，相較目前銀行一般的H+1.3%按揭計劃，建行亞洲近日推出H+1%的按揭計劃來吸客。



封頂息直接與P掛鈎

據悉，該按揭計劃的封頂息直接與最優惠利率（P）掛鈎，以現時P為5.5%計算，封頂息高於其他一般按揭計劃2%，以100萬元貸款額計算，每月供款會多約1,188元。

該按揭計劃亦以5.5%作為計算供款與入息比率的基礎，以500萬元貸款額計算、30年還款期，申請人的入息要求要達到56,779元，而一般按揭計劃的入息要求為44,904元，兩者相差逾11,800元，反映申請人需要有較高的入息才能獲得貸款。

建行亞洲近日推出H+1%的按揭計劃來吸客。﹙路透社﹚

料短期內銀行不爆發減息戰

中原按揭董事總經理王美鳳表示，有關按揭息率較市場主流計劃低0.3個百分點，但由於封頂息率高於市場水平2%，而拆息往往具有波動性，加上最近銀行體系結餘回落，拆息有可能回升，用家便須留意。在按揭計劃的還款年期內，當一個月拆息回升高於2.5%，意味此計劃的按息將高於市場封頂息率3.5%水平，這方面限制有關計劃的使用率。她相信暫時市場主流按揭計劃仍以H+1.3%; 封頂息率低至3.5%（P-2%；P現為5.5%）為主，保障性較高。

星之谷莊錦輝。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝指出，市場上一次大規模出現低於H+1.3%的按揭方案是在2019年，之後H按計劃的息口都穩定地設於H+1.3%，今次相信是由於近期銀行資金成本減輕，個別銀行為吸引潛在客戶而推出具噱頭的按揭計劃。

不過他提醒，雖然目前港元拆息處於低位，但始終浮動性高，而且供樓是長遠計劃，業主要小心有黑天鵝。