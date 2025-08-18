1個月港元拆息升穿2厘創3個月新高　分析稱業主低息蜜月期暫完結

港元拆息近期持續低企，但今日（18日）則全線向上，當中與樓按相關的1個月港元拆息已連升4日，升穿2厘，創3個月新高。



港元拆息今日全線向上

短線拆息方面，當中1個月拆息升56.3點子至2.01393厘，是5月以來最高。隔夜拆息升119.83點子至1.96768厘，是5月7日後最高。1星期拆息升89.44點子至1.84381厘，是5月7日後最高。2星期拆息升79.45點子至1.92143厘，是5月7日後最高。

中長線拆息方面，3個月拆息升32.27點子至2.18333厘，是5月以來最高。6個月拆息升7.93點子至2.46345厘，是7月以來最高。12個月拆息升9.49點子至2.76637厘，是8月以來最高。

與樓按相關的1個月港元拆息已連升4日，今日更升穿2厘，創3個月新高。（資料圖片）

持續套現活動令拆息回升

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝指，由於目前H按普遍為H+1.3%，實際息率為3.31%，而按揭計劃封頂息為3厘或以下的業主，下個月的供款將重返頂息水平。他又指，由5月起供樓業主已連續享受3個月的低息供款，以每月18日為供款日計算，一個500萬物業、30年還款期，3個月的平均供款為19,078元，而下一期的供款約為21,925元，意味業主的低息蜜月期已暫時結束。

莊錦輝認為，由於港美息差大，持續套現活動令港元結餘減少，所以拆息回升是可預期的。不過隨着美國在9月大機會減息，香港銀行也有條件跟減最優惠利率（P），屆時業主供樓的壓力也會減輕。而現階段業主可將閒餘資金存放於按揭儲蓄掛勾戶口，對沖供樓利息開支。