1個月Hibor升破2厘　高盛稱息口上行趨勢符預期　另籲買滙豐

本港銀行體系結餘減少，推高港元拆息水平，其中作為拆息按揭參考的1個月同業拆息（Hibor）今日升至2.57厘，為逾3個月以來首次。高盛發表研報指，1個月拆息自5月以來首次觸及2厘，8月至今的平均值約為1.1厘，而6月及7月平均值分別為0.7厘及1厘。



高盛預料拆息在今年8月及9月的平均值將達1.3厘及1.6厘，而第三及第四季的平均值分別為1.3厘及2.3厘，相較於首季及次季為3.9厘及2厘。該行指拆息上行趨勢基本符合預期。

該行表示，雖然5月以來拆息下行侵蝕銀行淨息差，但香港銀行股價仍具韌性。市場似乎已消化拆息較低的利好因素，包括手續費收入增加、信貸成本下降及貸款需求復甦。

予東亞沽售評級

高盛維持選擇性策略，僅予滙豐（0005）「買入」評級，目標價110元；同時予東亞銀行（0023）「沽售」評級，目標價10.5元。