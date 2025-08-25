香港穩定幣條例生效　壯大數字金融新版圖｜方保僑

香港穩定幣條例於2025年8月1日正式生效，這不僅是本港虛擬資產發展的一大里程碑，更為金融科技、資產創新及國際競爭力奠下嶄新基石。作為亞洲的領先金融中心，香港此次主動回應全球數字金融進化的需求，為金融科技創新和提升國際競爭力奠定了堅實基礎。

回顧過去數年，虛擬資產、加密貨幣市場發展快速，惟規管尚未完善，市場偶見混亂，出現信任危機，甚至因個別國際穩定幣脫鉤事件，引發令投資者損失慘重及對金融監管的質疑。在此背景下，香港積極推動清晰有力的監管條例，回應全球數字經濟轉型主流趨勢的主動，顯示出超前視野與強大執行力。

該條例規定，凡在香港發行法幣掛鈎穩定幣，必須取得發牌，設有足額高質儲備資產，加強資產託管、資金隔離機制，嚴格進行反洗錢及風險審查等，只允許持牌機構向散戶銷售穩定幣。除了遵從一貫的風險為本原則外，金管局在制定反洗錢要求時，採取了更謹慎的做法，以盡量減低持牌人所發行的穩定幣成為洗錢工具的風險，確保香港穩定幣市場穩健、持續發展。

新法例一方面保障了中小投資者權益，避免「假幣」混進市場，另一方面穩定整體金融環境。對用戶而言，無論他們利用受監管穩定幣作跨境轉賬、資產配置還是Web3應用支付，都可在合法合規保障下安心參與。市場一旦有秩穩定，才利於數碼資產產業的可持續創新發展，並且為有志於業務創新的企業和金融機構創造廣闊空間。

條例最深遠影響的，是要將香港打造成全球頂尖的數字資產合規示範場。香港現時已制定詳盡法規，積極吸引全球有實力的金融科技企業來港落戶，發行穩定幣並測試多種數碼金融應用，包括國際銀行及科技公司參與測試供應鏈結算、資產代幣化等前沿科技，令本地產業能在合規安全前提下加快全球合作步伐。

此外，條例規定發行港元穩定幣時，必須由本地持牌銀行托管資產，這不但保護資金安全，同時推動傳統銀行積極參與數位金融新局。這種公私協作、傳統與新興金融融合的生態，有助提升香港金融系統抗壓性，容納更多創新業態與國際資本，進一步加強國際金融中心地位。

香港獨特的「一國兩制」優勢，令條例能靈活銜接國際監管趨勢，充分發揮區域融合協同效能。配合粵港澳大灣區、人民幣國際化等發展，香港既可承接環球數字資產流動，又能促成東西方創法規銜接與互通，逐步成為亞太以至全球合規創新的重要橋樑。

金融安全與技術創新並重，才是未來可持續發展之道。穩定幣條例進一步提升本地監管透明度與國際信賴感，投資者、創新企業還是國際巨頭皆可在明確、穩定的法治框架下壯大數字金融新版圖，進一步鞏固「金融創新之都」的國際聲譽。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

