泡泡瑪特成功染藍　高開3％　兩準藍籌中電信及京東物流揚逾2%

恒指公司於上周五（22日）宣布季檢結果，被視為「染藍」大熱﹑人氣公仔Labubu母公司的泡泡瑪特（9992）終於成功晉身為藍籌股，並且是第一隻「染藍」的新零售股。同時京東物流（2618）及中國電信（0728）將獲納入恒指。加入3隻新成份股後，成份股數目將由85隻增加至88隻。新的成份股組合將於9月8日生效。



受到有關消息刺激，泡泡瑪特今早高開3%，報330元。中電信及京東物流分別報6.33元及13.49元，高開2.4%及高開3.8%。

泡泡瑪特（Pop Mart）創始人王寧。（人民日報）

泡泡瑪特同獲納入國指

恒指公司又指出，泡泡瑪特獲納入國指，極兔（1519）則被剔出，相關調整將於9月8日生效。經過成份股組合變化後，國指成份股維持50隻。

恒指公司亦表示，科指成份股並無轉變。

大市方面，恒生指數高開267點，報25606點。