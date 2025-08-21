美股｜道指收市跌152點　日內曾挫 359點

美國首次申領失業救濟人數高於預期，加上市場關注聯儲局的年度傑克遜霍爾（Jackson Hole）會議。道指周四（8月21日）早段曾跌359點，目前跌幅有所收窄。美國最新數據顯示，首次申領失業救濟人數按周增加1.1萬人，升至23.5萬人，高於市場預期的22.5萬人，前值為22.4萬人。



圖為2025年8月7日，紐約證券交易所（NYSE）附近的路牌。（Reuters）

本港時間8月22日

【04:20】Tesla挫逾1% Walmart跌4.5%

道指收市報44,785.50點，跌152.81點或0.34%；納指收報21,100.31點，跌72.55點或0.34%；標普500指數收報6,370.17點，跌25.61點或0.40%。

其中，零售巨頭沃爾瑪（Walmart）雖上調年度銷售額和利潤預測，但季度利潤不如預期，且提出關稅導致成本上升，股價至收市跌4.5%，為跌幅最大道指成份股。

重磅科技股方面，Tesla跌1.17%、Amazon挫0.83%、蘋果公司（Apple）至跌0.49%，Nvidia也跌0.24%。

這張攝於2025年2月15日的照片中，可以看到位於加拿大艾伯塔省的跨國零售企業沃爾瑪（Walmart）店及其標誌。（Getty）

【04:00】中概股指數升1.35% 小鵬汽車飆逾11%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升1.35%。其中，阿里巴巴跌1.17%，小鵬汽車飆11.68%、蔚來汽車亦升9.16%。

【03:59】油價升逾1.2%

國際油價造好，紐約原油期貨每桶收報63.52美元，升0.81美元或1.29%。倫敦布蘭特期油收67.67美元，漲0.83美元或1.24%。

【03:58】美元指數回升 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上升，在匯市尾市收於98.61，漲0.41%。其中，美元兌日圓最新報148.37，升0.71%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,339.06美元，跌9.37美元或0.28%。

【03:50】恒指夜期收報25,192點 高水87點

恒指夜市期指收報25,192點，升83點，較恒指收市25,104點，高水87點，成交12,569張。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間8月21日

【22:52】 道指跌幅收窄至逾百點

道指最新報44,792點，跌145點或0.32%；納指最新報21,134點，跌38點或0.18%；標普500指數現報6,379點，跌16點或0.26%。

【22:51】油價上揚

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.08美元，升0.37美元或0.59%；倫敦布蘭特期油每桶報67.27美元，漲0.43美元或0.64%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,196.22美元、24小時內約跌0.2%。