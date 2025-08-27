農夫山泉曾重上50元兼創逾1年高 現升超過6% 上半年業績優預期
撰文：張偉倫
出版：更新：
農夫山泉（9633）已於周二（26日）公布中期業績，純利按年增22.1%至76.22億元（人民幣，下同），超市場預期。
受到消息刺激，農夫山泉股價今日（27日）早段明顯上揚，曾高見50.1港元，創逾1年新高。最新報49.86港元，升6.2%，成交額為3.37億港元。
總收益增長15.6%
在今年上半年，公司總收益達256.22億元，按年增長15.6%；每股基本盈利為0.677元，按年增長22%。毛利率由去年同期的58.8%提升至60.3%，主要受益於PET原材料、包裝物及白糖等採購成本下降。
期內，公司各主要業務板塊均實現穩健增長。包裝飲用水產品收益按年增長10.7%至94.43億元，佔總收益36.9%；茶飲料產品收益增長19.7%至100.89億元，佔總收益39.4%；功能飲料產品收益增長13.6%至28.98億元；果汁飲料產品收益增長21.3%至25.64億元。公司新增湖南八大公山、四川龍門山、西藏念青唐古拉山三個水源地投入使用。
農夫山泉上半年多賺逾兩成 超預期 茶飲收入超過包裝水里昂︰娃哈哈爭產案 或利好農夫山泉及華潤飲料曾捲消委會風波｜農夫山泉進軍香港零售 代理：水源追求極致完美消委會前總幹事黃鳳嫺離任 稱無關農夫山泉事件 去年萌休息念頭農夫山泉曾瀉1成 董事長鍾睒睒稱去年公司網上遭長時間抹黑