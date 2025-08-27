農夫山泉曾重上50元兼創逾1年高　現升超過6%　上半年業績優預期

農夫山泉（9633）已於周二（26日）公布中期業績，純利按年增22.1%至76.22億元（人民幣，下同），超市場預期。



受到消息刺激，農夫山泉股價今日（27日）早段明顯上揚，曾高見50.1港元，創逾1年新高。最新報49.86港元，升6.2%，成交額為3.37億港元。

農夫山泉。（vcg）

總收益增長15.6%

在今年上半年，公司總收益達256.22億元，按年增長15.6%；每股基本盈利為0.677元，按年增長22%。毛利率由去年同期的58.8%提升至60.3%，主要受益於PET原材料、包裝物及白糖等採購成本下降。

期內，公司各主要業務板塊均實現穩健增長。包裝飲用水產品收益按年增長10.7%至94.43億元，佔總收益36.9%；茶飲料產品收益增長19.7%至100.89億元，佔總收益39.4%；功能飲料產品收益增長13.6%至28.98億元；果汁飲料產品收益增長21.3%至25.64億元。公司新增湖南八大公山、四川龍門山、西藏念青唐古拉山三個水源地投入使用。