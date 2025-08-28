美團裂口低開近1成　預告核心本地業務第三季錄較大虧損

美團（3690）第二季經調整溢利錄得14.9億元人民幣（下同），按年減少89%；集團總收入918.4億元，按年增11.7%，均不及市場預期。同時公司預告，核心本地業務在今年第三季將會出現較大虧損。

受到有關消息拖累，美團低開9.7%，最新報105元，創逾1年新低，成交額16.56億元。



公司創始人王興表示，一如監管機構的表態，公司堅決反對如此的競爭態勢。話雖如此，在時下更加激烈的競爭格局下，仍會捍衛市場地位。

美團預警稱，短期盈利能力會因投資增加而波動，與外賣相關的核心本地業務，第三季有機會出現較大虧損。

美團Keeta

上季核心本地業務溢利大減75.6%

美團上季核心本地商業業務分部，經營溢利由152億元，按年下降75.6%至37億元；經營利潤率則由25.1%，下降19.4個百分點至5.7%。滙豐分析師問及，公司資金分配問題，是否設有補貼上限時，公司首席財務官陳少暉表示，公司資本配置仍將優先用於外賣、即時零售等核心業務，這也是潛力巨大的市場。

他直言不諱稱，由於短期競爭依然激烈，該分部有機會出現較大虧損，但公司的效率和質量提升都超同業，雖然短期盈利能力會因投資增加而波動，但相信伴隨競爭的常態化，逐漸趨於理性，該業務可以產生穩定的現金流，並發揮價值。

而對於股東的回報，他則回應稱，仍然認為股票回購是最有效的辦法，會綜合考慮提升回報的舉措，主要依靠減少流通股的數量。