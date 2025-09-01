穩定幣 | 金管局：至上月底接77宗申請牌照意向　已陸續安排會面

市場關注穩定幣牌照申請情況，金管局發言人表示，截至8月31日，向金管局表達意向申請穩定幣牌照的共有77宗，這些機構包括銀行、科技企業、證券/資產管理/投資公司、電商、支付機構、初創/web3 企業等。



不會公布表達意向或提交申請機構名單

發言人表示，金管局不會公布向其表達意向或正式提交申請的機構名單，又強調，表達意向或提交穩定幣牌照申請，以及金管局與相關機構的溝通，只是申請牌照的過程，並不構成對任何機構的批准，也並非對其獲批牌照前景的任何認可。最終獲發牌照與否將視乎申請是否符合發牌條件。

金管局並表示，早前已明確表明，在初階段只會批出數個穩定幣牌照。金管局已經陸續安排與表達意向的機構會面，希望這段期間的溝通有助這些機構認真評估其發行穩定幣計劃的必要性和成熟程度，從而決定是否提出正式申請。金管局再次提醒市民必須對無牌穩定幣宣傳推廣保持警惕。