中銀香港據報計劃申請穩定幣發行人牌照　股價升近8%｜港股異動

本港穩定幣條例已於8月1日生效，金融管理局早前表明，鼓勵有意申請牌照的機構於8月底前聯繫當局表達意向，若已經準備充分並希望盡早獲得考慮，應於本月底前提交申請。有本地媒體引述市場消息稱，繼渣打香港牽頭成立的合營公司正式表態有意申請發牌外，另一發鈔行中銀香港（2388）亦有興趣申請，並正積極準備冀爭取成為首批獲得穩定幣牌照的發行人。



股價高開後升7.78%

中銀香港股價今日高開36.8元後上揚，上日收市35.22元，截至今日早上10點8分，升7.78%至37.96元，成交達7.18億元。

中銀香港分行。（翁鈺輝攝）

報道稱，據悉儘管中銀並非獲金管局納入穩定幣發行人3間沙盒機構之一，但該行早已設立專責小組推進相關發展事宜，分析指穩定幣在數字貨幣領域的宏觀布局中扮演重要角色，長遠而言外界亦期待與離岸人民幣掛鈎的穩定幣有潛在發展空間，此舉與人民幣國際化息息相關，中銀在穩定幣發展進程上相當看重，不希望缺席。

至於中銀擬夥拍哪些機構共同合作申請，暫時尚未清楚。中銀發言人表示，不評論市場傳聞。中銀在上周公布業績時，被問及對穩定幣（包括作為發行人或託管人）的取態，管理層只回應稱，該行積極研究數字資產和數字貨幣的潛在應用場景與風險管理機制，支持香港金融科技與數字資產市場的蓬勃發展。

對於至今共有多少間機構已於8月底前表達申請意向，金管局發言人表示，「陸續有一些機構向我們表達申請穩定幣牌照的意向」，但局方不擬公布表達意向的機構名單。

去年有3間機構參穩定幣發行金融沙盒

去年7月金管局公布的3間沙盒參與機構名單，除了渣打香港聯同安擬集團及香港電訊（6823）外，其他兩間是京東幣鏈科技（香港），以及由金管局前總裁陳德霖創立的圓幣科技旗下子公司圓幣創新科技。