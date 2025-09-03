關稅戰｜美法院裁定大部份關稅措施不合法　特朗普稱最快周三上訴

美國總統特朗普自今年1月再度上任以來，大打關稅戰。不過當地上訴法院於8月29日（上周五）裁定特朗普政府頒布的關稅措施非法，惟法院允許關稅措施暫時維持到10月14日，以便特朗普政府有機會向最高法院提出上訴。



特朗普於周二（2日）在白宮橢圓形辦公室向記者表示，其政府將請求最高法院加速裁決全球關稅案，以期推翻聯邦法院認定其多項關稅非法的判決，並強調維持現行貿易政策至關重要。同時指出最快將於當地時間周三向最高法院提出上訴，並警告若早前上訴法院的裁決生效，「將對我們國家造成毀滅性打擊」。

圖為2025年9月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮橢圓形辦公室會見媒體。（Reuters）

他又指出若關稅的上訴被駁回，政府將不得不撤回關稅。如果關稅裁決對政府不利，將不得不退還數萬億美元。

冀法院早日作判決

特朗普表示：「我們將請求最高法院加速裁決，需要儘早獲得判決。」，同時指出：「股市下跌正是因為市場需要關稅措施，他們渴望關稅。」但市場分析認為公司債發行和發達國家的預算憂慮才是股市下跌主因。