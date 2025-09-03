特朗普：最快周三就關稅向最高法院提上訴　敗訴將淪第三世界國家

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日（周二）表示，其政府最快3日（周三）將向最高法院提出上訴，要求就上訴法院上周裁定關稅非法一案作出快速裁決。



據路透社報道，美國上訴法院8月29日（上周五）裁定特朗普頒布的關稅非法，惟法院允許關稅措施暫時維持到10月14日，以便特朗普政府有機會向最高法院提出上訴。

2025年9月2日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，中）在白宮橢圓形辦公室宣布，太空司令部（Space Force Command）將從科羅拉多州（Colorado）遷往阿拉巴馬州（Alabama）。（Reuters）

當被問到法院的裁決時，特朗普表示，他的政府最早將於3日（周三）向最高法院尋求快速裁決，「因為我們需要儘早獲得裁決」。

特朗普強調：「這是一個非常重要的決定，坦白說，如果他們做出錯誤的決定，將對我們的國家造成毀滅性打擊。」

特朗普指：「若有關關稅的上訴被駁回，我將不得不撤回關稅。如果關稅裁決對我們不利，我們將不得不退還數萬億美元。（上周）關稅的裁決毫無法律依據。如果取消關稅，我們最終可能會淪為第三世界國家。」

特朗普聲稱：「股市下跌正是因為市場需要關稅措施，他們渴望關稅。」