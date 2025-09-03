特朗普：最快周三就關稅向最高法院提上訴 敗訴將淪第三世界國家
撰文：王海
出版：更新：
美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）9月2日（周二）表示，其政府最快3日（周三）將向最高法院提出上訴，要求就上訴法院上周裁定關稅非法一案作出快速裁決。
據路透社報道，美國上訴法院8月29日（上周五）裁定特朗普頒布的關稅非法，惟法院允許關稅措施暫時維持到10月14日，以便特朗普政府有機會向最高法院提出上訴。
當被問到法院的裁決時，特朗普表示，他的政府最早將於3日（周三）向最高法院尋求快速裁決，「因為我們需要儘早獲得裁決」。
特朗普強調：「這是一個非常重要的決定，坦白說，如果他們做出錯誤的決定，將對我們的國家造成毀滅性打擊。」
特朗普指：「若有關關稅的上訴被駁回，我將不得不撤回關稅。如果關稅裁決對我們不利，我們將不得不退還數萬億美元。（上周）關稅的裁決毫無法律依據。如果取消關稅，我們最終可能會淪為第三世界國家。」
特朗普聲稱：「股市下跌正是因為市場需要關稅措施，他們渴望關稅。」
特朗普推翻拜登決定 太空司令部將從科羅拉多州遷往阿拉巴馬州特朗普稱對普京非常失望 但不擔心中俄形成反美軸心特朗普施壓下 歐盟2025年國防開支將高達3810億歐元近600名經濟學家聯署聲援庫克 批評特朗普威脅聯儲局獨立性