Nvidia與AI「共生共舞」　未來數年恐迎來考驗｜方保僑

英偉達（NVIDIA）已被視為當代人工智能與晶片技術的代名詞，其晶片不僅是推動新一代AI模型的關鍵硬體，更是多數科技巨企在系統訓練與運算效能上的基石。然而，這市值超過四萬億美元的晶片巨企，儘管於最新財報中展現驕人的成長與利潤，仍面臨來自全球政治與經濟局勢的重重挑戰，其未來的成長軌跡恐怕難以一帆風順。

財務表現方面，NVIDIA最近一季的營收成長高達56%，衝破470億美元大關，毛利率保持在令人稱羨的73%，遠超競爭對手AMD，這彰顯出其技術領先與市場壟斷的地位。值得注意的是，許多新興AI技術文件均以使用NVIDIA晶片的運算時數來衡量模型訓練規模，反映該公司晶片已深深嵌入AI研發的核心架構中。

但NVIDIA的光芒，正受到美中貿易緊張關係的陰影所籠罩。美國政府於今年四月進一步禁止其出售部分專為中國市場設計的縮減版晶片H20，導致公司預估營收將流失約80億美元營收。更令人憂慮的是，中國政府積極鼓勵本土公司如華為與寒武紀崛起，降低對外國晶片的依賴。對NVIDIA而言，儘中國市場潛在商機約有500億美元，且年增率可達50%，但一旦地緣政治分裂，可能將NVIDIA與AI創新之間的連結切斷，促使競爭者發展替代晶片與軟體系統。

這種「AI與NVIDIA共生關係」的懸殊，成為全球矚目焦點。市場處境因此形成矛盾，一方面AI產業持續升溫，黃仁勳斷言AI革命才剛起步，預估至2030年AI基礎設施支出將達3至4兆美元，推動NVIDIA利潤不斷攀升。但另一方面，投資者亦已開始質疑這股熱潮的可持續性。財報公布後因部分分析機構下調對中國出貨量的預估，NVIDIA股價即短暫承壓，反映市場對其增長動能的懷疑。

企業策略與市場策略上，NVIDIA貫徹「越買越大」的理念，持續推動技術升級與運算效率，促成客戶可在更少耗能下處理更龐大資料量，這正是其業務能保持旺盛生命力的關鍵。即使高階晶片Blackwell已獲客戶預訂至2026年，先前世代的Hopper晶片仍有強勁需求，顯示市場對AI硬體需求短期內仍具有巨大的吸納力。

AI產業對NVIDIA晶片的高度依賴，是否構成健康的結構，已成市場疑問。倘若美中持續對抗，NVIDIA將可能在最大消費市場被局限，促使中國積極發展自主AI生態，不僅威脅NVIDIA的市場主導地位，也可能推動全球AI技術走向分裂與多元競爭。國際投資社群正審慎評估這種不確定怛對科技成長的影響。畢竟AI的突破需要龐大資金與長期研發，一旦技術路徑分歧，將抬高成本，甚至延遲整體進步。

這場「AI與NVIDIA」的關係可謂「共生共舞」，恐將在未來數年迎來考驗，美國政府早前入股英特爾(Intel)，亦令這個晶片市場帶來不可估計的變數。投資者應保持高度警覺，既不可盲目樂觀，更不可輕忽全球地緣政治的劇烈變動，對各科技巨企的深遠影響。

