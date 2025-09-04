恒生銀行施穎茵退任行政總裁　滙豐香港CEO林慧虹接棒　10月生效

恒生銀行（0011）公佈，施穎茵將於10月退任⾏政總裁，並調回香港上海滙豐銀⾏有限公司出任香港區副主席，為滙豐亞洲及中東地區聯席⾏政總裁提供建議。施穎茵將不再出任該⾏執⾏董事兼⾏政總裁，同時不再出任營運委員會主席及提名委員會成員。



滙豐香港⾏政總裁林慧虹將接任為該⾏執⾏董事兼⾏政總裁，自年10月起生效（相關委任須經監管機構批准）。林慧虹同時將出任本行營運委員會主席及提名委員會成員。

在加入恒生銀行前，施穎茵曾擔任香港滙豐的行政總裁，於滙豐集團並內曾在市場推廣、信用卡、消費貸款和按揭等業務部門出任要職，並曾擔任香港零售銀行及財富管理業務主管及亞太區分銷策略及客戶提案主管。此前，施穎茵曾被借調至台灣，出任信用卡部門主管，期內成功將該項業務轉虧為盈。 加入滙豐前，施穎茵為數碼通電訊客戶關係總經理，並曾於香港及加拿大多家環球金融機構工作，包括花旗集團及美國運通。

不過，恒生銀行業績近年受到商業房地產業務影響，最新公佈的中期業績業績倒退三成，不良貸款率升至6.69%，當中商業房地產不良貸款率更大升5個百分點至20%。