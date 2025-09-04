穩定幣｜滙豐劉晶冀法案助人民幣國際化　成美元以外跨境支付選擇

滙豐預期內地企業會延續「出海」趨勢。該行環球投資研究大中華區首席經濟師劉晶表示，中國正推動結構性轉型，而在目前關稅不確定性增高的情況下，中國企業出海趨勢持續，一帶一路發展也有了新時機，即從早期強調海外大型基建項目，開始逐漸轉向一些所謂的「小而美」項目，並更強調綠色化及數字化，以及有更多高科技含量。同時，參與的民企比重也增長至約六成。至於投資目的地，預料會主要集中在東盟及中東。



參與一帶一路民企比重增長至約六成

她相信，在此發展背景下，香港大有可為，作為聯通中國內地和世界的超級聯繫人，港府也在積極拓展與不同地區的連接，香港已經具備協助中國內地實現一帶一路轉型中的重要功能，包括香港是最大的離岸人民幣中心，同時也是區內綠色投資中心。

而人民幣國際化也已進入新機遇，中國和一帶一路國家有各種貿易及投資等交易，人民幣使用比例在過去幾年有很大的提高。而內地利率下行，人民幣作為融資貨幣也具備吸引力。人民幣作為財富中介，今年以來中港股市有不錯表現，對於國際投資者也具備吸引力。

人民幣穩定幣有望在港率先發行

劉晶表示，香港金管局和人民銀行有不少合作，包括央行數字貨幣eCNY及eHKD方面的合作，這些金融基建方面的合作已經有了堅持的基礎。而香港也率先通過了穩定幣法案，未來eCNY及香港穩定幣法案結合，有望為人民幣國際化帶來更大機遇和發展。

她預計，金管局作為監管機構會希望審慎穩健推進穩定幣發展，早期料將會是以推動港元穩定幣為主，未來拓展若至人民幣穩定幣發展，會需要中國內地監管同意，但這相信會逐步推動探索。由於香港是首先有穩定幣法案，故未來不管是港幣還是人民幣穩定幣，都有望是率先在香港發行，而也將將是香港作為中國開放先行先試，作為橋頭堡作用的體現。

而對於人民幣穩定幣應用場景，劉晶表示，早期預計會是作為跨境支付工具。另外，新興市場貨幣不時會出現較大波動性，但國際金融市場上缺乏好的工具去對沖相關波動風險，在此情況下如果使用其他更加穩定的貨幣，美元作為主流貨幣可以是一個選擇，但未來或許也可以去選擇人民幣穩定幣。人民銀行和海外簽訂多個本幣互換協議，當中有屬於一帶一路國家。企業方面也會希望以人民幣形式去投資及作為利潤匯出，以鎖定外匯波動風險。而穩定幣是人民幣的衍生品，市場對人民幣的接受程度越高，才會接受更多人民幣穩定幣。