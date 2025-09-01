銀債出爐滙豐等港銀加定期存款息　呢間數字銀行推1個月18厘優惠

【銀色債券/銀債/定期存款/定存】港元拆息（HIBOR）持續高企，加上港府上周五公佈最新一批銀債詳情，多家銀行推出定期存款優惠或者加定存息搶客，大行滙豐、恒生及中銀均有上調定存息，滙豐6個月及3個月港元定存分別加至1.9厘及1.7厘。同時，數字銀行PAO Bank，今日也宣布推出全新個人客戶定存優惠，1個月港元定存可享有18厘年利率優惠，起存額僅為100港元。



（資料圖片）

隔夜拆息創新高 恒生6個月定存息重返2厘

PAO Bank宣布，9月為該行成立5周年生日月，由2025年9月1日至9月14日期間，全新個人合資格客戶1使用推薦碼【PAOBPR】開立PAObank個人儲蓄戶口，並敍造一個月港元定期存款，首5萬港元存款可享18%年利率。

大行方面，滙豐銀行及中銀香港，均將高端客戶6個月港元定存息加至1.9厘，3個月定存息也加至1.7厘，一般客戶則分別低0.2厘。而恒生銀行則更進取，將6個月定存息加至2厘，而3個月也加至1.7厘，與渣打銀行看齊。

信銀國際的3個月定存息加至3厘 全港最高

其他中資行及中小型銀行等也紛紛加定存息，當中信銀國際的3個月定存息加至3厘，屬10萬元手機新資金優惠，為目前全港最高的3個月港元定存息。該行6個月存期也加至2.4厘。創興銀行新推遙距開戶優惠，3個月定存有2.1厘。

港元拆息今日普遍向下，當中與樓按相關的一個月拆息連跌2日，跌14.31點子至3.15345厘。不過，短線拆息方面，隔夜拆息升64.7點子至4.64714厘，創6個月新高。1星期拆息跌34.81點子至3.26595厘，2星期拆息跌24.76點子至3.245厘。

中長線拆息方面，3個月拆息跌10.36點子至3.19226厘，6個月拆息跌7.87點子至3.19083厘，12個月拆息跌9.19點子至3.17976厘。