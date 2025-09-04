滙豐：港樓市仍受壓　料美國9月重啟減息　冀帶來支持

滙豐環球投資研究大中華區首席經濟師劉晶預計，美國聯儲局9月將重啟減息，至明年共減息3次，但未來一年聯儲局人事變動，大幅調整利率的可能性也較大。對於目前需要周期性支持的香港經濟，相信能帶來支持。港息預計將跟隨美息下調，但港元拆息及最優惠利率（P）除了跟隨美息走勢，也都視乎銀行間流動性。



本港經濟增長預期料加快

本港樓市方面，她表示，仍然面對壓力，過去幾年本港經濟面對下行壓力，大批港人離港令需求有所下降，而樓市供應仍充裕，加上內地樓市調整，對中港經濟也帶來影響。不過，觀察到目前租金上漲，令租盤吸引力有所上升，預計隨著利率環境有進一步下調趨勢，會對樓市帶來支持。

她指出，滙豐原本預計本港經濟今年增長約2%，但預計會有更快增長，主要考慮到美國減息，而本港上半年外貿出口方面，在美國關稅及貿易戰情況下，仍表現強勁，而金融市場也有不錯表現，無論是港股還是新股市場，經濟有所企穩。

內地今年料增4.9% 財政及貨幣政策保持寬鬆

內地經濟方面，劉晶表示，已將今年GDP增長預測上調至增長4.9%，之前擔憂中美貿易戰及內地消費疲軟等對經濟的拖累，但內地政府出台相關應對政策，並支持消費，而中美關係也相信會保持穩定。

她並預計，內地政府在財政及貨幣政策方面將保持寬鬆，貨幣政策方面今年預計仍有20基點下調空間，並預計會重啟二級市場買債。