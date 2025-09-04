新地郭炳聯﹕對內地及香港前景充滿信心　將推西沙灣2A及2B期項目

新地（0016）主席郭炳聯於業績報告內指出，隨著住宅市場氣氛改善下，會致力提高物業發展的資產周轉，以維持強健現金流，同時會透過多元化收租物業組合，以及非地產業務，保持可觀的非經常性收入。



將推天璽‧海第2期現樓項目

他又指出未來10個月會在香港推出多個住宅項目，包括啟德天璽‧天及天璽‧海第2期現樓單位，以及西沙灣發展項目第2A期及第2B期等。

內地業務方面，他指出計劃推出上海濱江凱旋門別墅，以及杭州國際金融中心及佛山瀧景等合作項目新批次。

新地啟德項目天璽‧天。

Scramble Hill下半年分階段開業

談及物業投資項目，他表示未來2至3年內地及香港兩地有多個新項目落成，將陸續為公司經常性收入帶來新增貢獻月，其中位於觀塘的商場項目Scramble Hill會在今年下半年分階段開業，啟德天璽‧天Mall會在今年第4季開業。至於西九高鐵站上蓋的IGC，會在明年開始向租戶交付。

對內地及香港前景充滿信心

郭炳聯又指出，國際政經形勢越趨複雜，香港經濟正處於轉型的階段，金融市場活躍和旅遊業向好，將繼續在短期內帶動經濟溫和增長。香港特區政府亦推出了多項刺激措施，包括舉辦盛事吸引遊客、持續吸納海內外人才和資金，並鼓勵內地及海外企業來港發展。

他進一步指出，在祖國的堅定支持和「一國兩制」的原則下，香港將強化其作為國際金融中心以及交通、貿易和航空樞紐的地位，進一步提升其作為全球主要財富管理中心的競爭優勢，並鞏固其作爲内地企業「走出去」的跳板角色。集團對內地和香港的長遠前景充滿信心，將憑藉穩固的基礎、豐富的經驗和一貫審慎的財務管理原則，積極應對經濟轉型，繼續提供優質的物業和服務。