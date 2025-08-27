新地啟德天璽．天第2期部署現樓推　擬本月上樓書、招標高層四房

新地（0016）旗下啟德天璽．天第二期今日（27日）公佈項目部份戶型細節及最新部署。項目部署以現樓形式推售，預計最快本月內上樓書，並於9月中率先以招標形式推售「Sky Tower」第1座的高層四房單位。



新地代理總經理胡致遠表示，項目第二期設有兩座大樓，合共提供584伙單位。當中細分為3個區域，首先為「Elite Zone」，位處第1座及第2座的5樓至28樓。其次為「Sky Tower」，位處第1座32樓至50樓，涉62伙單位；第三個名為「Summit Tower」，位處第2座32樓至50樓，涉60伙。其中「Sky Tower」及「Summit Tower」屬特殊樓層，1樓將設有專屬大堂及穿梭電梯直達該區域，中間不停其他樓層。

部署現樓推售 最快本月上樓書

項目部署以現樓形式推售，預計最快本月上樓書，並於9月中率先以招標形式推售位處「Sky Tower」第1座的部份高層四房單位，價單單位則視乎市況再作部署。由於項目一期銷情理想，不排除有加價的空間。

左起：新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理胡致遠

胡致遠透露首批推出招標的四房戶型包括「Sky Tower」第1座高層A室，實用面積約2,240平方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，並為啟德區內面積最大的分層標準戶型。單位內特設獨立化妝室。

另一伙為「Sky Tower」第1座高層B室，實用面積約1,810平方呎，同屬四房雙套連私人電梯大堂間隔。

新地雷霆：料第四季成交量及價格將齊升

新地副董事總經理雷霆表示，拆息持續下降，預計美國的減息步伐不變，市民供樓負擔減輕，近期市場上新盤去貨的速度亦非常理想，加上租務會報上升，相信今年第四季樓市的成交量及價格將會價量齊升。