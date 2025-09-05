淘寶香港「超級88」購物盛典　今晚啟動預售　延長一件包郵優惠

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓中國香港站（下稱「淘寶香港站」）將於9月5日晚上8時正式啟動預售「超級88年中盛典」。活動包括官方立減、限時秒殺搶購活動、全場包郵及88VIP會員專屬消費券等。



預售期為今日（5日）晚上8時至9月7日（星期日）晚上10時59分。正式銷售期則為9月8日（星期一）0時0分至14日（星期日）晚上11時59分。



直播預售預熱今晚啟動 官方立減88折

此外，設有直播預售活動，今晚即開始預熱，期間可搶人民幣10億元定金紅包，預售搶先預付定金低至0元。在正式活動期間更有3場不只5折的秒殺活動。直播預售預熱從今日下午2時至今晚8時，預售預付定金為今晚8時至7日（星期日）晚上11時。

活動期間，凡購買任何一件活動商品即可享官方立減優惠，低至88折起。活動期內每晚8時，大促會場同步開放支付立減券領取，滿人民幣150元即減10元。「超級88」期間，平台將為88VIP會員派發大額消費券，可疊加官方立減優惠使用，其中88VIP香港地區的用戶更尊享退貨包運費服務。

延長一件包郵優惠 推多種支付優惠

早先公司試行「零門檻包郵」優惠，淘寶香港指出，收穫的反響熱烈，因此延長活動優惠，活動期間單件商品即包郵。自「零門檻包郵」優惠推出以來，享受包郵的用戶人數增幅接近一倍。

此外，公司亦推出多種支付優惠：

●使用PayMe或支付寶香港餘額付款可享免手續費優惠，單筆交易最高可立減港幣10元。

● 每周二至周五透過PayMe付款即可享買滿港幣400元立減港幣15元的優惠；而每周一更可享消費滿港幣800元可再減港幣30元。

●用戶透過眾安銀行ZA卡付款可享無限次免手續費優惠，每筆交易最高可減港幣10元。同時，凡單筆消費滿港幣200元，可享港幣20元的立減優惠。

●螞蟻銀行「餘額+」用戶於淘寶消費可享筆筆免手續費優惠；而使用螞蟻銀行PayLater分期付款的用戶於淘寶消費享一期分期付款免手續費優惠。

● 支付寶香港用戶使用支付寶香港付款可享 900:1 A. Point積分抵扣優惠。