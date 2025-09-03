淘寶為「醜東西」辦了場展覽！綠頭魚頭套、魔性羊毛氈成朝聖目標

【展覽/淘寶】在被精緻濾鏡與完美人設主宰的時代，「美」似乎逐漸變得千篇一律，年輕世代開始將目光投向那些「醜」得別緻、「核突」得有趣的設計。



淘寶自2020年起，每年舉辦「醜東西大賽」，廣邀網民發掘並評選出年度最有創意、最破格的商品，活動迅速在內地社交媒體上爆紅。今年這些「醜東西」終於走到線下，淘寶早前於杭州舉辦「醜時已到」藝術展，將歷屆超過百款入圍的「醜界頂流」匯聚一堂，引發巨大迴響。

淘寶「醜時已到」藝術展（海報）

「醜東西」的時代已經來臨！

展覽名為「醜時已到」，名字充滿巧思，既指時辰中的「丑時」（凌晨一至三點），也寓意著屬於「醜東西」的時代已經來臨。展覽期間每日吸引超過3000人參觀，旋即成為今夏杭州最熱門的打卡聖地之一。

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺传播學院公眾號）

走進展廳，迎面而來的是一個巨大的「丑時鐘」裝置，指針穩穩地停在「丑時」區間，周圍環繞著第五屆大賽的獲獎作品《十二生肖靈性擺件》，每一隻都以其獨特的「歪瓜劣棗」形態示人，充滿離經叛道的玩味。

從一夜爆紅的綠頭魚頭套，到被戲稱為「出門帶腦子證據」的腦花帽，這些曾經在網絡上引發熱議的商品，如今齊聚一堂，讓忠實粉絲們得以「朝聖」。

「醜」是未被規訓的生命力

+ 5

若以為這僅僅為了獵奇，那就大錯特錯了。本次展覽由淘寶與中國美術學院視覺傳播學院的策展團隊共同打造，旨在深入探討「醜」背後未被規訓的生命力與創造力。

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺傳播學院公眾號）

例如，《標本櫃》展區收集了150件由普通買家親手製作的「魔性」羊毛氈作品。這些在傳統技藝標準下堪稱「失敗」的作品，被鄭重地封存在標本瓶中，展現了一種日常民間藝術。

另一個名為《考古台》的裝置，其靈感源於一句網絡評論：「一想到一千年後的人類考古會挖到這些東西，我就想笑」。策展團隊煞有介事地模擬出一個未來考古現場，將這些「醜東西」作為珍貴「文物」進行復原和解讀，以此反思當下的審美偏見，並賦予這些物品跨越時間的價值。

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺傳播學院公眾號）

《迷因畫》將醜東西以達達主義的拼貼手法融入世界名畫，形成荒誕有趣的視覺嫁接。

而《丑舞谱》用歷屆入圍的「醜鞋」，勾勒出一支掙脫束縛的自由之舞；而《試衣鏡》則在哈哈鏡上展示網民在淘寶搜羅回來的醜衣服，有「雙開門冰箱」西裝、閨蜜比心連衣裙以及拔罐連衣裙等，讓參觀者一鍵換衣之餘，也解構網紅經濟下的「完美身材」和「正確穿搭」。

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺傳播學院公眾號）

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺传播學院公眾號）

據統計，自2020年以來，淘寶上「醜東西」相關商品的銷售額已突破1億元人民幣，並以驚人的速度持續增長。 許多原本名不見經傳的小商家，憑藉其天馬行空的「醜」設計，意外地殺出重圍。

淘寶「醜時已到」藝術展展品（中國美術學院視覺传播學院公眾號）

「醜時已到」展覽主辦方表示，其初衷正是希望「更多人能一起暫時放下美的規訓，擁抱醜的自由」。展覽目前已閉幕，不知日後會否在香港也能辦一場「審醜」大會？