淘寶包郵｜1件都送免運費寄香港　限時幾耐？記者實測5大注意位

淘寶包郵｜網購平台拼多多7月跟順豐突然宣布「分手」，釀成一連串「貨災」，導致滿城風雨，正當他們傳出「復合」之際，元老級的網購平台——淘寶，在今日（12日）凌晨於Facebook宣布推出「¥0蚊無門檻包郵」反攻拼多多。記者實測今次淘寶推出的包郵優惠，發現有5個位值得大家留意，例如今次的優惠並非涵蓋全部商品，想知更多即看下文了解！



淘寶近年以¥99包郵作為招徠，吸引不少港人購物，不料其競爭對手——拼多多在2024年年底推出「一件包郵」政策，而京東亦緊隨其後推出「一件包郵」，導致不少港人「轉會」，直接打撃淘寶在網購平台一哥的地位。

今天凌晨淘寶官方Facebook突然宣布推出「¥0蚊無門檻包郵」，官方指即日起至9月11日，凡購買帶有「1件包郵HK」標籤的指定商品，即可享包郵到香港自提點或自提櫃，免付跨境到香港的運費！換句話就是，限時指定商品免跨境運費！看起來雖然非常划算，但還是有4大細節需要特別留意！

淘寶包郵注意位【1】非全部商品包郵

「1件包郵HK」雖然可免運費寄到香港，但並不是全部商品都可以享有相關的優惠，包郵活動僅限「帶有標籤的指定商品」，換句話如果沒有標明「1件包郵HK」的商品，還是要支付國內到香港的跨境運費，加入購物車時記得要留意清楚。

點撃圖片教你搜索「1件包郵HK」商品：

淘寶包郵注意位【2】限時到9月11日

目前官方宣布今次優惠期為8月12日起至9月11日，限時1個月，如果想趁限時包郵活動購物，就要把握時機！至於包郵活動會否延長，就要留意官方日後公布。

淘寶包郵注意位【3】不包國內運費

在淘寶跨境寄送到香港的程序，是商家先發貨到官方集運或官方直送的倉庫，再由倉庫打包寄送到香港。這次「1件包郵HK」只免付跨境到香港後的運費，並不包括國內商家寄送到倉庫的「國內運費」，下單前記得要留意價格明細有沒有加收「大陸段運費」。

點撃圖片教你檢查「大陸段運費」：

淘寶包郵注意位【4】不包送貨上門

「1件包郵HK」的運送方式只限官方集運或官方直運，並需在香港自提點或自提櫃自取（當中包括菜鳥驛站、菜鳥自提櫃及郵局）。如送貨上門，只可以享運費補貼，仍需要支付額外的上門運費。

如果要求送貨上門，需要額外支付運費。（淘寶截圖）

淘寶包郵注意位【5】每月最多5次HK本地退

在淘寶上購買帶有「HK本地退」標籤的商品，在確認收貨15天內可提出退貨退款，經平台審核後，即可預約退貨，支付退貨服務費後，無需等待商品退回內地，只需要平台檢查入庫成功，即可獲得退款。而每個用戶每個月份最多可以享受5次本地退貨。

此外，還有另一種帶有「支持香港退貨」標籤的商品，同樣支持在香港退貨，其程序大致相同，不過商品需要送回商家手上，經商家確認，才能成功退款。

點撃圖片查看「HK本地退」及「支持香港退貨」流程：

