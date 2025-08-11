01消息｜淘寶香港擬試行「一件包郵」　免除「滿99元」湊單門檻

內地電商攻港大戰愈演愈烈，阿里巴巴（9988）旗下淘寶香港站，去年9月宣布大砸銀彈，斥資10億元人幣，推出滿99元包郵﹙免跨境段運費﹚到港活動。《香港01》接獲市場消息指，如今淘寶香港擬再加碼搶攻，將取消滿99元才包郵的門檻，豪推「一件包郵到港」。



據稱，該舉措仍屬試行的性質，因此尚未知優惠覆蓋的時間。《香港01》向淘寶香港站查詢，正待答復。



商品覆蓋範疇 料與原本滿99元包郵一致

淘寶香港站去年10月1日起推出「滿99元人民幣包郵」推廣，即在淘寶平台購買註明「HK¥99包郵」標籤的商品，購物滿99元人民幣，就可以使用有關免運費優惠送到本港，惟限自提點或自提櫃取貨。

最新消息指，將取消滿99元才包郵的門檻，豪推「一件包郵到港」，而覆蓋範圍與原本滿99元包郵的商品範疇一致，換言之進上步降低「包郵」的消費門檻。

資料顯示，目前菜鳥及合作的自提網絡超過1,000個。

逾10億商品限時滿額包郵

翻查淘寶早先公佈優惠資料，當時淘寶對香港用戶推出，超過10億商品限時滿額包郵，可做到輕小件品類覆蓋。若今次包郵產品範疇未有變化，料產品覆蓋數量相若。而去年推出滿99元包郵優惠時，淘寶香港同樣採取限時試用模式，首階段為期約3個月。

市場消息指，淘寶香港擬再加碼惠客，將取消滿99元才包郵的門檻，改推「一件包郵到港」。

內地電商平台在港爭霸 拼多多、京東亦出招

比對攻港的其他電商平台，拼多多（美：PDD）已在港推出類似的「一件包郵」，京東（9618）則針對家電品類推出「一件包郵」，其餘自營商品則為滿188元人民幣，免費送貨上門。早先多有市場聲音指，電商平台包郵搶灘戰，令本地自提點「爆倉」，公開資料顯示，目前菜鳥及合作的自提網絡應超過1,000個。

在退貨方面，目前淘寶實行「本地退」服務，年初時亦推出「退貨寶」，即帶有相關標籤商品通過菜鳥驛站退貨，可首重1公斤運費減免16元人幣。京東則提出「買貴就賠」格價賠償，拼多多就未有特別的退貨支持服務。