憧憬A股史詩級牛市　港人點買?　專家授超簡單三招迎「大時代」

A股氣勢如虹，上證指數劍指3900點，創下十年新高。儘管周內傳出內地考慮給股市降溫，市況亦轉趨震盪，但兩融餘額仍曾迫近2.3萬億元人幣，刷新歷史記錄，令外資的關注度都一併提升。



本港投資者，早先對於A股的關注同樣未算多，然而真金白銀的牛市「誘惑」，亦是機會難得。盤點ETF、受惠股、A股通三大方法，專家逐一教路追牛市策略，「大時代」憧憬不容錯過。



專家齊撐牛市空前 2015「大時代」上證曾見5100點

大行多以慢牛市，預測本輪行情，瑞銀引述數據，境外投資者在今年6月，對中國資產的持股突破了3萬億人幣，佔整個A股自由流通市值的7.4%，且尚未見到內地的個人投資者大舉入市，料後續勢頭仍足。

高盛則上調了滬深300指數的年終目標，理由包括估值具吸引力、高個位數的趨勢利潤增速、散戶興趣以及潛在的資產重配置等，稱客戶信心改善，對沖基金加碼入市。

而許多內地知名專家亦落場力撐，經濟學家任澤平發文稱，「此輪牛市將是十年一遇，堪稱史詩級別」。號稱「中國最準分析師」的洪灝同樣稱，今輪牛市會「超乎想像」。

自去年9月底，三大監管機構聯手推出刺激措施救市，市場對於股市「大時代」的憧憬不斷。不過若回望2015年的狂潮，當時上證曾高見5100點，因此若循上述專家的一致邏輯，本輪點數仍有不淺水位。

周內，A股兩融餘額迫近2.3萬億元人幣，刷新歷史記錄。（資料圖片）

一、 A股寬基ETF

追隨A股東風，最便捷的方法，莫過於直接在港掛牌的ETF中揀選。不過A股指數亦頗多，若想追蹤大市整體表現，更宜於選擇行業覆蓋面廣泛的「寬基指數」。

翻查港交所每日披露，目前在港掛牌，追蹤A股寬基指數的ETF，主要參考五大基準指數，即富時中國A50、上證50、滬深300、中證500以及科創板50指數。需稍加解釋的是，由於MSCI中國指數的成分股，亦包括H股，因此今次未有計算在內。

主要依託五大基準指數 追蹤滬深300最多

富時中國A50指數成分股，包括了在滬深兩市上市的股票中，市值最大的50間公司，以其為基準的本港掛牌ETF就包括南方A50（2822）、安碩A50（2823）以及東方匯理A50（2843）三隻。

儘管今次升市，由上證成分股領軍，不過暫未有單獨追蹤上證綜合指數的ETF，但上證50指數，常被形容為追蹤上證最具影響力的龍頭企業，換言之，是在上證成分股中「優中選優」，因此標智上證50（3024）可算追蹤上證大盤股的代表，且以港元計價。

成分股更廣闊的滬深300指數，則是在兩市選取300隻市值大，流通性好的A股，以市值加權得來，相關ETF就有南方（3133）、安碩（2846）、標智（2827）、華夏（3188）、恒生嘉實（3130）五隻，不過前述最後一隻已停牌。另有ＸＬ二南方滬深三（7233）為槓桿產品，追蹤指數每日的兩倍表現，風險與波動也更大。

而對於中小市值的股份，中證500則被視為重要指標，時下有一隻（3005）在港掛牌。此外 ，單計上證科創板，則南方東英（3109）與博時（2832）亦有涉及，不過科創板的主要成分股為科技股，因此與前述ETF相比較，行業範疇相對有所收窄。

宜揀老牌穩陣型 不建議單追A股科技板塊

iFast Global Markets投資總監溫鋼城認為，南方A50（2822）、iShares安碩A50（2823）老牌且穩陣，最為推薦。其餘槓桿產品以及科創板產品，相對而言波動更大，需投資者視乎承擔能力才選擇。

其續明言，就科創板投資而言，中國企業中最為優質的科技股，大多已在本港上市，亦或登陸海外。即便日後有中概股回流的憧憬，相信也是回流港股，其實不必專門選擇A股的科創板或科技板塊。

溫鋼城認為南方A50（2822）、iShares安碩A50（2823）老牌且穩陣，最為推薦。（資料圖片）

二、 受惠概念股：內險入市漲身家 撐平保更勝中人壽

A股爆升，保險資金其實背後不可忽視的一股推動力量。今年1月，中央金融辦等六部門聯合印發的《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》提出，力爭大型國有保險公司，從2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

千億險資入市，險企斬獲投資回報，自身股價順勢水漲船高。中人壽（2628）年內漲幅已超五成，亦有3厘的股息率，表現頗為靚麗。

不過溫鋼城指，中人壽漲幅顯著，新業務價值亦出色，但也有部分原因是早先「跌過頭」，因此資金加速流入彈起。但如今反彈亦超乎想象，故從投資價值而言，其實與平保（2318）相若。他續透露，其本人甚至更偏愛平保，因其業務廣泛更穩陣，投資者可考量在跌至55元以及52.5元的位置，分注買入。

年內險資大舉入市，溫鋼城認為平保比中人壽，更值得在當下投資。（資料圖片）

成交增助券商股盈利 龍頭中信證券趁低吸納

此外，券商股素被視為牛市「春江鴨」，成交激增天然利好券商生意，因此中資券商股，亦都值得部署。但其也明言，許多股份是受惠於穩定幣概念的憧憬，其個人並不傾向於此類股份，反而建議選擇穩妥的龍頭股中信證券（6030），可在26.5元的位置買入。

溫鋼城推薦，券商股中首選龍頭中信證券。（資料圖片）

三、 A股通：可搏特色股份

最後作為互聯互通的成果，其實本港投資者也可通過A股通直接投資，入場沒有最低資金要求等資格限制，惟並非所有A股都支持交易，且僅有機構投資者才可投資深圳創業板。

溫鋼城表示，若投資者想親身參與A股交易，建議選擇寒武紀（滬：688256）、貴州茅台（滬：600519）等特色龍頭股，同時中藥概念股亦都算A股特色。他解釋稱，內地其他熱炒的股份，例如銀行等金融股，本港亦有上市且價格更平，並不值得專門前往A股投資。

溫鋼城形容，對比A股與港股市場，若牛市來臨，散戶群體較大的A股市場，往往情緒會較港股更瘋狂，有更大的想象空間。不過由於2015的經驗，相信其也會相對控制步伐，因此大市近期回吐屬正常，料短期在3600到4000點區間整固，再緩步向上衝擊歷史高位。