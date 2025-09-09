比亞迪冀歐洲門店年底擴展至千家 銷售車款增至13款
撰文：張偉倫
出版：更新：
比亞迪（1211）正通過推出新車型和更多展廳來加強在歐洲的擴張。執行副總裁李柯在慕尼黑車展上表示，比亞迪在與數百家當地供應商洽談，並將在年底前於歐洲32個國家設有超過1,000家門店。比亞迪在歐洲銷售的車型已從兩年前的6款增至13款。
比亞迪在歐洲推出的最新車型是插電式混合動力旅行車Seal 6 DM-i Touring，汽油與電池綜合續航距離達1,350公里。
小鵬Mona品牌明年攻歐
另一方面，小鵬汽車（9868）董事長兼首席執行官何小鵬接受《CNBC》訪問時表示，小鵬計劃明年在海外市場，推出面向大眾市場的Mona品牌電動車。他指１到2026年，可以期待各種Mona產品登陸中國、歐洲以及世界其他市場。
小鵬去年在中國推出Mona品牌，並發布Mona M03電動轎跑車，起售價僅11.9萬元人民幣，較小鵬汽車一些高端車型包括P7和G6便宜。
