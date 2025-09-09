世茂飆逾24%　100億元銀行貸款據報獲延期3年｜港股異動

世茂（0813）勁升逾2成，曾高見0.4元，最新報0.38元，升24.6%，成交額為1.19億元。



《彭博》引述消息人士指，大華銀行原本計劃以折扣價，向投資者出售世茂一筆100億元貸款，但出售計劃失敗，大華銀行決定將貸款延期3年。

消息人士指，這筆貸款原定於9月底到期，以世茂旗下畢架山豪宅BEACON PEAK作抵押。大華銀行曾向私人信貸投資者以折扣價洽售貸款，並獲得Davidson Kempner Capital Management和Ares Management等投資者興趣，但大華銀行最終決定將貸款延期3年。BEACON PEAK今年1月開售，共提供332伙，截至本周二（2日）只售出17%。

報道指出，由於樓市沒有復甦跡象，銀行被迫延長或修改發展商的貸款條款，以避免損失。大華銀行於2022年從其他銀行手上獲得這筆貸款，而BEACON PEAK是世茂集團重組方案中列出的其中一個境外資產。

世茂旗下位於畢架山豪宅項目BEACON PEAK。

7月公布首張價單

翻查資料，BEACON PEAK今年7月才公布首張價單，涉及67伙，折實售價約1,139萬元，折實平均呎價18,988元。

早前有報道指，項目銷售收入將率先用於償還貸款本金、利息及相關費用，以及項目相關費用，餘額才可用於償還無擔保債權人的債務。