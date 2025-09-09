美股｜道指高收196點　三大指數同破頂　蘋果發布會後跌1.48%

美國周二（9月9日）非農就業數據大幅向下修訂，進一步強化市場對聯儲局本月減息預期。美股三大指數造好，至收市同創收市新高。其中，蘋果公司（Apple）發布iPhone 17、Apple Watch Ultra 3等新產品，股價至收市跌1.48%，每股收報234.35美元。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月10日

【04:46】美元指數上揚 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.78，升0.34%。

金價回落 。現貨黃金每盎司最新報3,626.31美元，跌9.60美元或0.26%。

【04:20】Alphabet漲逾2% Nvidia升1.45%

道指收市報45,711.345點，升196.39點或0.43%；納指收報21,879.49點，漲80.79點或0.37%；標普500指數收報6,512.61點，升17.46點或0.27%。

其他重磅科技股方面，Google母公司Alphabet漲2.38%、Nvidia升1.45%、Amazon漲1.02%、Tesla升0.16%。另外，晶片商博通（Broadcom ）股價跌2.60%，此前這家全球市值第二大的晶片製造商，股價已連升五個交易日。

【04:10】中概股指數收漲1.48% 阿里巴巴漲逾4%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市漲1.48%。其中，阿里巴巴再升4.18%。

【03:30】恒指夜期收報25,957點 高水19點

恒指夜市期指收報25,957點，升36點，較恒指收市25,938點，高水19點，成交11,712張。

圖為2025年9月9日，蘋果公司（Apple）在美國加州舉行新品發布會，行政總裁庫克（Tim Cook）向與會者致意。（Reuters）

【01:58】蘋果發布iPhone 17等新產品 股價現跌0.5%

道指最新報45,726點，升211點或0.46%；納指最新報21,835點，升36點或0.17%；標普500指數現報6,507點，升12點或0.20%。

其中，蘋果公司（Apple）發布iPhone 17、Apple Watch Ultra 3等新產品，股價最新跌0.53%。

【00:54】蘋果新品發布會前跌逾0.6%

道指最新報45,626點，升111點或0.24%；納指最新報21,808點，升9點或0.04%；標普500指數現報6,499點，升4點或0.07%。 其中，蘋果公司（Apple）即將舉行秋季新品發布會，股價現跌0.66%。

2018年8月1日，美國紐約中央車站的一家Apple專賣店。（Reuters）

本港時間9月9日

【22:53】12個月非農新增職位下調91.1萬個

道指最新報45,542點，升27點或0.06%；納指最新報21,773點，跌25點或0.11%；標普500指數現報6,492點，跌2點或0.04%。

數據方面，美國在截至3月的前12個月，新增職位較原先估計少91.1萬個，即每月平均向下修訂近7.6萬個。 經濟學家此前預計，整體新增職位將下調40萬至100萬個。

【22:39】油價升逾1.5%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.23美元，升0.97美元或1.56%；倫敦布蘭特期油每桶報67.02美元，升1.00美元或1.51%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報111,764.97美元、24小時內跌逾0.7%。