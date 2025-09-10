內地8月份CPI按年跌0.4%　PPI跌幅收窄至2.9%｜通縮

內地再次陷入通縮，國家統計局公布8月份消費者物價指數（CPI）按年下降0.4%，7月為按年持平。至於8月份CPI按月持平，市場人士預期按月升幅為0.1%。



國統局指出，8月城市物價按年下降0.3%，農村下降0.6%；食品價格下降4.3%，非食品價格上漲0.5%；消費品價格下降1.0%，服務價格上漲0.6%。今年1至8月，全國居民消費價格按年平均下降0.1%。

國統局﹕受基數效應影響

對於8月出現CPI按年下跌，當局指出主要是上年同期對比基數走高，疊加當月食品價格漲幅低於季節性水平所致。從翹尾看，上年價格變動對今年8月CPI同比的翹尾影響約爲-0.9個百分點，下拉影響比上月擴大0.4個百分點。從新漲價看，8月CPI按月持平，低於季節性水平約0.3個百分點。二者共同導致CPI同比走低。

當局亦指出，分類別看主要是食品價格較低。當月食品價格按月上漲0.5%，漲幅低於季節性水平約1.1個百分點，其中豬肉、雞蛋、鮮果價格變動均弱於季節性。食品價格按年下降4.3%，降幅比7月擴大2.7個百分點，對CPI同比的下拉影響比上月增加約0.51個百分點，高於CPI同比降幅。其中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格按年分別下降16.1%、15.2%和14.2%，降幅比上月分別擴大6.6個、7.6個和1.3個百分點，鮮果價格按年變化，由7月上漲2.8%轉爲下降3.7%，上述四項對CPI同比的下拉影響比7月增加約0.47個百分點。非食品價格上漲0.5%，漲幅連續第3個月擴大，影響CPI同比上漲約0.43個百分點。

內地8月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年跌幅收窄至2.9%。（新華社）

PPI按月持平

至於PPI方面，國統局指出8月8月PPI（工業生產者出廠價格）按年下降2.9%，7月時跌幅為3.6%。若按月比較，8月PPI為持平。

當局進一步指出，8月份PPI當中，生產資料價格上漲0.1%，影響工業生產者出廠價格總水平上漲約0.08個百分點。其中，採掘工業價格上漲1.3%，原材料工業價格上漲0.2%，加工工業價格持平。生活資料價格下降0.1%，影響工業生產者出廠價格總水平下降約0.03個百分點。其中，食品價格上漲0.1%，衣着價格持平，一般日用品價格下降0.2%，耐用消費品價格下降0.3%。