上海美商會調查｜41%受訪企業對未來5年華業務感樂觀 歷來最低
撰文：張偉倫
出版：更新：
上海美國商會公布2025年《中國商業年度報告》，顯示僅有41%美國企業對其在中國的5年業務前景表示樂觀，按年下降6個百分點。這是自1999年該商會推出中國商務年度報告以來，美企對中國商業前景最不樂觀的一次。
調查顯示，政治緊張局勢、激烈的國內競爭，以及中國經濟增長放緩，正削弱美國企業對中國的信心，美國企業對中國5年前景的樂觀程度降至紀錄低位。
66%受訪企業稱中美關係緊張為首要挑戰
報告稱，地緣政治仍是企業提到的最大問題，66%受訪者認為，中美緊張局勢是其企業在未來3到5年內面臨的首要挑戰。中國企業內捲是企業面臨的第二大挑戰，影響超過中國經濟放緩。僅有12%受訪者將中國列為首選投資目的地，再度創下這項調查的紀錄新低。
盈利企業的數量從去年的紀錄低點回升，71%企業實現盈利。營收表現也有所改善，57%受訪企業實現營收按年增長，前一年為50%。
逾6成受訪企業稱關稅影響營收
不過，只有45%受訪會員預計今年營收將實現增長，多數企業（64%）預計中美新關稅將拖累今年的營收。上海美國商會會長鄭藝表示，希望中美兩國政府共同努力，解決分歧，並希望能盡快達成協議。
