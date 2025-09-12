周杰倫概念股｜巨星傳奇曾飆22% 伙宇樹開發「巨星狗」傳將亮相
撰文：張偉倫
巨星傳奇（6683）據報和宇樹科技共同打造的「巨星狗」，將在9月13日上海旅遊節開幕式花車巡遊首次公開亮相。「巨星狗」是明星IP+潮玩+科技的融合體，具備陪伴功能與社交屬性。
據悉，巨星傳奇與宇樹科技合作的範圍不僅涵蓋巨星傳奇旗下藝人資源，更會延伸至廣泛的藝人以拓展IP合作機會。
巨星傳奇7月底時曾公布，近日附屬星創藝（昆山）文娛有限公司與宇樹科技訂立合作協議書。集團及宇樹科技將互為全球範圍內的戰略合作夥伴關係，並將首先在具有陪伴功能與社交屬性的四足機器狗/機器人開發及商業化領域（包括但不限於演藝領域等）開展合作，共同打造具有較強IP屬性的消費級機器人產品。
巨星傳奇曾升22%，高見13.54元，最新報12.95元，升16.7%，成交額為8.62億元。
