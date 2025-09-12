施政報告｜畢馬威倡推碎股交易制度　降入場門檻　提高市場流動性

行政長官李家超將於下周三（17日）公布新一份施政報告，畢馬威中國香港特別行政區政府及公共事務主管合夥人李智深建議，考慮推出碎股交易制度，降低投資者入場門檻，以吸引更多中小型投資者參與市場，增強市場流動性。



他又建議延長交易時間，特別增加夜盤交易，滿足全球投資者交易需求及與國際市場接軌，提升香港作為國際金融中心的地位，鞏固香港股票市場的競爭優勢。

籲以AI助港發展成創新科技中心

畢馬威支持《施政報告》進一步提出有利於創新科技發展的政策，並繼續對相關產業的投資。該行認為可考慮將人工智能（AI）作為核心驅動力，促進AI技術在金融、醫療、物流等行業應用，助力香港建設成為具有全球影響力的國際創新科技中心。

人才措施方面，支持進一步強化人才策略，在面對全球競爭加劇及科技快速變革，認為香港需進一步提升人才政策吸引力與針對性，並提升本地勞動力能力，為香港未來發展儲備更多高質素人才。