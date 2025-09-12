施政報告2025｜破行政壁壘成共識　團結香港基金倡升格北都辦

行政長官李家超將於下周三（9月17日）發表新一份《施政報告》，北部都會區如何進一步發展是焦點內容之一。李家超早前表示對北都發展「心急如焚」，據了解，政府將從行政管理、法律法規和制度機制等多方面入手，為北都發展破除制度障礙。各黨派及議員亦紛紛向《施政報告》建言獻策，包括將發展局轄下的北部都會區統籌辦事處「升格」，提高統籌協調能力、審批及執行效率等。



團結香港基金昨日（11日）發布名為《承接願景，落實未來：北部都會區的執行與融資》的研究報告，同樣提出為北都設立高層統籌架構。提出以「混合模式」管理架構破解現行難題，建議設立高層次中央辦公室，並按北都不同區域，分設市場化發展公司負責具體開發，以解決目前北都辦權責分散、審批緩慢與融資不足等關鍵問題，加速北都區域發展。



2011年，曾任港交所行政總裁的李小加就提倡以「一港兩制」概念制定《北部特區法》，全面改變北都的治理模式和運行邏輯，「從物理上看仍然是一個香港，但在土地徵收、發展規劃、產業政策等等層面，就會沿用更加靈活的方式進行管理。」（資料圖片）

議員獻策 「升格」北都辦成焦點

行政長官李家超曾表示對北部都會區發展「心急如焚」，社會各界同樣焦急萬分。選委界洪雯在7月提出「設立創新體制機制，全速推進『北部都會區核心區』的發展」議員議案，建議設立政府全資擁有的法定機構「北部都會區核心區管理局」及制定《北部都會區核心區管理局條例》，在地政、工程建設、金融、交通、要素跨境流通等多個範疇設立特定機制體制，全速為核心區建設拆牆鬆綁。但被眾多議員批過於「疊床架屋」是要造「特區中的特區」，立法會最後通過了經民聯龍漢標山區「北都核心管理局」的修正案。

儘管議員並未通過洪雯大刀闊斧的改革議案，但仍對北都的管理和發展提出不同意見。例如勞聯林振昇在會上建議政府考慮將北都辦升格為北都事務處，並從各政策局抽調專業人手，整合硬件規劃與軟件政策職能，讓該處直接主導北部都會區的相關政策事宜。

近期各政黨和議員紛紛提出不同倡議促進北都發展，包括設立高層次專責機構以打破行政壁壘，即「升格」北部都會區統籌辦事處（北都辦）、優先發展「北都大學城」帶動區域發展、引入高端高附加值產業並推行「分期補地價」等靈活土地政策。

團結香港基金表示已經向政府遞交研究報告作為建議參考。（王晉璇攝）

團香建議「混合管理」 成立專責片區發展公司

團結香港基金今日發表的《研究報告》中建議，將現有的北都辦升格為由行政長官或財政司司長直接領導的高層次中央辦公室，專責跨部門資源協調與戰略規劃。同時，按地域特性成立多間市場化運作的「新發展區發展公司」（例如新田科技城成立發展創新產業的公司，洪水橋成立發展倉儲物流的公司），負責具體項目開發、招商及營運管理，緊貼分區發展重點產業，以提升效率與市場對接能力。升格後的中央辦公室則負責全面統籌和資源協調，及設立審批單一窗口。

基金副總裁兼公共政策研究院執行總監葉文祺指出，希望政府在「新發展區發展公司」掌握51%的控股權，其餘部分可進行私人市場融資，亦可以出售運營權。不過，他強調「開放性」和「彈性」，「政府一定要控制，但具體需要多少股權，就是看具體需要。」

葉文祺表示，現行北都發展權責分散於不同政策局及部門，導致審批流程延滯與行政衝突。他認為，設立獨立法定機構雖具法定權力但靈活性低；升格北都辦雖快速卻仍屬官僚系統；單一發展公司雖市場化但缺乏審批權力。而「不要整個北都都是一間公司做」的「混合模式」能兼顧行政效率與市場需求，為不同產業制定更精準的KPI（績效），可避免如內地多產業下釐定籠統的KPI而造成的內卷情況。

上海自由貿易試驗區「臨港新片區」正是採用這種混合模式，由上海政府派出機構會行使政策制定、行政審批、管理等只能，「臨港集團」作為被委託的國企則負責土地開發、日常運作、招商引資等落地工作。在2019年成立後推出涉及48億美元的44個重點項目，地區生產總值年均增長17.6%。

《施政報告》將為北都拆牆鬆綁

立法會選委界議員江玉歡、陳月明、周文港日前聯同大灣區發展基金會發表研究報告《市場主導、體制創新、提速提效發展北部都會區對策研究報告》，建議成立「北都開發局」，即啟用獨立項目公司，政府給予起始資金，之後機構自負盈虧，政府分期向管理局劃撥土地開發。其中的獨立項目公司概念與基金會提出的「新發展區發展公司」較為相似。

劉國勳亦曾在民建聯向特首提交《2025施政報告期望》中提到建議升格北都辦或設建議成立「北都管理局」，由倡導、決定到行動，一體化推動項目高效落地。他接受《香港01》訪問指，目前北都辦的組成幾乎都是發展局中的人員，以及一些規劃處和跟工程有關的人士，「但北都的發展還和經濟、產業、教育、環境、旅遊相關」，他認為一定要豐富北都辦人員的組成成分，並不只能是統籌構思，更要能拍板和執行。

團結香港基金由香港特區前行政長官董建華於2014年創立，前高級副總裁黃元山如今為特首政策組組長。葉文祺亦表示基金會曾在2021年撰寫研究報告，提出建議政府發展新界北為香港新都會，後續被政府採納。據悉，政府將從行政、法例、制度等方面為北都拆牆鬆綁，預料會提及機制、政策創新，提供優惠吸引企業進駐，並已要求各部門研究進一步加快發展。

香港融資模式難以支撐2,240億的北都建設

除現行高層次專責架構——北都辦權責不足受詬病之外，私人市場的參與不足亦是阻礙北都發展的藩籬。基金會認為北都存在「欠缺可投資項目」、「投資者信心不足」、「長期投資不足」三大問題。基金土地及房屋研究主管梁躍昊指出，現行依賴政府發債和如「 鐵路加物業」的「地產商」股本模式不足應對北都發展需求——北都預計投資年期超過20年，涉及2,240億港幣的費用。

為解決北都發展的龐大資金需求，基金會提出三點建議。首先，設立「北都特殊項目公司」，統籌融資協調與項目推進。此機構將致力改進項目融資架構，增強未來收入保證機制。其次，政府為投資者提供收入保障，包括「最低收入保證」及「可用性付款」，前者是當為廠商營收兜底，後者則依完工品質分期付錢。最後，引入開發銀行（開發銀行利息低，可做長期貸款，商業銀行只能批五六年期貸款）提供信貸支援，為全球投資者參與提供信心，以構建長遠且具韌性的融資模式。