龍光及合景泰富尋求8億美元融資　以鴨脷洲豪宅項目凱玥擔保

龍光集團（3380）與合景泰富（1813）據報正就一筆10.5億美元貸款進行再融資，新融資規模為8億美元，並且以於鴨脷洲海怡半島傍的豪宅項目「凱玥」（The Corniche）作為擔保。



《彭博》引述消息人士透露，計劃對一筆10.5億美元的私募貸款進行再融資，兩家公司均正試圖藉此降低融資成本。擬籌措的新貸款為8億美元，並將以兩者合作發展的項目「凱玥」作為擔保。

報道指，此次再融資年期為30個月，年息率為10%，低於先前貸款的13%息率，料最早可能於11月簽署，屆時15個月的提前償還補償條款將到期。

談判仍在進行

消息人士稱，投資公司RRJ Capital和Davidson Kempner Capital Management計劃分別為這筆新貸款，提供4億美元和2.5億美元資金。冰源資本和德意志銀行則各自將出借7,500萬美元。他們補充說，曾為原有貸款提供融資的品浩（Pimco）已經退出。

由於與貸款相關的談判仍在進行中，交易細節可能仍會發生變化。德意志銀行和RRJ Capital不予置評；冰源資本、合景泰富和龍光未立即回應置評請求。Davidson Kempner未在正常工作時間外回應置評請求。