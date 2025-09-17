施政報告｜李家超：香港處於經濟轉型期　不能自滿也不應妄自菲薄

今天的香港，站在邁向「由治及興」的關鍵節點，目前正處於經濟轉型期，這過程逆轉不了，轉型是邁向經濟更強大的必經過程。過去香港經歷過多次經濟轉型。從賣大光燈發達的大笪地時代，到商場成行成市取代了大笪地，大光燈不再大賣；由工廠林立搶女工，到廠家紛紛北上，開創一片新天地；從每人都買一部隨身BB傳呼機，到每人改買手機再難看到BB機店舖，每次轉型迎來的都是經濟更強大、收入更多。



站在邁向「由治及興」的關鍵節點

這些轉型背後，承載着無數香港人拼搏奮鬥的故事，靠的是改革變通、自強不息。這些是香港人的特質，香港成功的DNA。

他指出香港不能自滿，也不應妄自菲薄。過去三年，在政府和市民的共同努力下，香港不斷闖高峰。香港的金融中心地位上升一位，穩居世界第三；整體競爭力連續兩年上升共四位至世界第三；人才競爭力共上升12位至世界第四；香港公司註冊數目創歷史新高；境外進駐香港的公司亦創歷史新高；家庭收入中位數上升11%，增加3,000元。這些客觀評級和數字，反映香港經濟前景光明和國際的信心，也彰顯了香港在「一國兩制」下長期繁榮穩定的強大生命力。

李家超指出，每次轉型迎來的都是經濟更強大、收入更多。（廖雁雄攝）

李家超表示，世界在變，香港同時面對挑戰和機遇。祖國是世界第二大經濟體，是香港最強大後盾，最龐大機遇；香港同時享有國際機遇的疊加優勢，機遇明顯大於挑戰。只要團結一致，改革創新，自強不息，香港共同家園香港必定更美好，東方之珠必定更耀目光芒。