美國減息｜鮑威爾：對更大規模減息無廣泛共識　今次屬風險管理

美國聯儲局周三（9月17日）公布議息會議結果，一如預期公布減息0.25厘。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）之後主持記者會，稱今次可視為風險管理形式的減息，會上對更大規模的減息半厘，尚未廣泛共識形成廣泛共識，又認為無需迅速調整利率。他重申，關稅對通脹的整體影響仍有待觀察，但預期對物價呈「一次性的價格上升，而非引發一輪通脹過程」，但指某些關稅確實正在影響勞動力市場，美聯儲正傾向於在其雙重使命中實現「最大化就業」。



圖為2025年9月17日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後主持記者會。（Reuters）

鮑威爾稱，失業率目前仍處於低位，但已有所上升。就業增長已放緩，反映出移民減少和勞動力參與率下降，就業下行風險增加。通脹最近也有所上升，整體通脹率仍略微偏高。而GDP增長放緩，主要反映出消費者支出減速。

他指出，本周會議上並沒有對更大幅度、即50個基點的降息形成廣泛支持，重申聯儲局會逐次會議進行決策，繼續關注數據。他又提到，是時候承認就業任務的風險已經增加，更中性的利率將有利於勞動力市場。

重申維護聯儲局獨立性 決策基於數據

對於美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 一再施壓減息，鮑威爾重申會維護聯儲局獨立性，強調基於數據開展工作深深植根於聯儲局的文化，從不考慮其他因素。對於理事庫克（Lisa Cook）被特朗普免職的風波，他則以案件仍由法庭審理，發表評論並不恰當作為回應。