聯儲局議息前瞻｜債券交易員正押注　Fed年內最少一次宣布減半厘

美國聯儲局將於當地時間周三（17日）公布議息結果，外界普遍預期屆時當局將宣布重啟減息，幅度為0.25厘。目前市場人士預料，年內聯儲局減息次數多於一次，並且其中一次減息幅度達0.5厘。



債券交易員正利用期權加大押注美聯儲在今年最後3次貨幣政策會議上，將至少有一次減息0.5厘。目前市場人士預計當局於周三將宣佈今年以來首次下調借貸成本，其中最有可能的決定是減息25個基點。儘管通脹依然居高不下，但是勞動力市場降溫，導致一些交易員對沖未來幾個月經濟前景惡化導致更大力度行動的風險。

押注年內2度減息半厘

本周與抵押隔夜融資利率（SOFR）掛鉤的交易動態，表明對12月期權的需求正在上升，相關期權將在聯儲局12月10日宣佈政策後兩天到期。若果當局在9月、10月和12月三次會議的政策聲明，有多達兩次減息0.5厘，或三次各減息0.25厘，這些押注有望從中受益。這些交易反映出比目前掉期交易更為鴿派的利率路徑，目前掉期交易價格已反映出三次會議合計減息約70個基點。