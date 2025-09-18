內地刺激政策助力　海爾智家(6690)拓展未來增長潛力｜彭偉新

海爾智家主要業務涵蓋多類家電，當中包括了冰箱、洗衣機、廚房電器、空調等，產品佔收入的佔比分別為：冰箱約佔31.5%、洗衣機約佔22.5%、廚房及水家電約佔20%及空調約佔15%。集團的亮點在於其強大的品牌影響力，尤其是高端品牌卡薩帝，持續推動商品升級及市場佔有率提升。至於中期內，集團受惠於數位化轉型及成本效率提升，而短期內，集團可藉由國內市場的高端化需求及海外擴張帶動增長，至於長期發展方面，則依賴於持續的產品創新及全球市場佈局。



集團通過數位化手段優化供應鏈管理，提高庫存周轉率。而預期在數位化後，將推動集團整體運營成本降低5%，並推動銷售額增長8%。而集團在海外市場的擴張，特別是在新興市場如南亞和東南亞，收入增長分別達到32.5%和18.3%。集團通過不斷創新產品和服務，提高用戶粘性和市場競爭力。預計新產品的推出將貢獻總收入的10%，並提升整體毛利率1-2%。此外，智能家居生態系統的建立將帶來長期增長潛力，市場預計未來三年智能家居產品的銷售額將以每年20%的速度增長。

集團現時的利潤率為6.78%，而過去12個月的營運毛利率則為8.74%，另外，過去12個月的資產回報率為4.84%，而過去12個月的股本回報率為18.42%。集團季度盈利同比增長為16%，整體表現較同業為佳。海爾智家上個交易日以 27.44 港元收市，全日上升 1.76 港元或 6.85%。集團過去5年的平均Beta值為 0.71，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 36.45 港元，而最低位則曾見 19.24港元，以現價 27.44 港元計，海爾智家的股價較 50 天線高出 8.72%，另外，現價亦較 200 天線高出 10.38%，反映出現時的股價仍未有過高的情況。

海爾智家(06690)於今年4月16日至9月17日期間的資金流狀況。（圖１）

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10.7 倍，市場給予集團的預測市盈率為 9.4 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.97倍，而市賬率則為 1.87 倍。現時市場現時共有13位分析師對海爾智家有進行調研，所給予的目標範圍為25 港元至 41.4 港元，而平均值為 32.63 港元，較現價 27.44 港元有 18.91% 的上行空間。

海爾智家(6690.HK)的機構投資者持股比率為45.57%，自今年4月16日至今年9月17日期間，股價錄得27.04%的升幅，該期間共錄得35.68 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的24.53 億港元，而散戶則佔當中的11.14 億港元。大戶對散戶資金流比率為 2.2 比 1，反映大戶投資者仍然對海爾智家的股價走勢持有主導地位。至於同一期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上23.6%其後由位回落，近日開始作出反彈至15.32%，進一步反映大戶的資金動力已有明顯的改善，有助股價由低位反彈。

海爾智家的股價在去年10月期間受到中央政策的驅動，曾一度上漲至36.45港元的高位。然而，隨之而來的是股價的回調，並在跌破20天線及50天線的支持後持續走低。至4月時，股價跌穿了1月至3月的支持位23.80港元，最低觸及19.24港元。隨著9天RSI從30以下反彈，股價開始顯示出見底的跡象，並在形成一浪高於一浪的情況下，逐步回升，成功收復了前期跌幅的38.2%反彈目標。而在昨日，股價更以大陽燭突破了7月至8月的頂部阻力位26.65港元。由於9天RSI再次超過70，加上成交量明顯增加，股價有望進一步上漲。投資者可以在27.00港元進行買入，目標看向30港元，只要股價未跌破20天線，暫時毋須止蝕出場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。