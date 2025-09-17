美團 (3690) Q2收入增11.7%　技術反彈信號強　目標117元｜彭偉新

美團（3690）是內地領先的科技零售平台，業務涵蓋外賣、店內服務、酒店旅遊及新興即時零售，集團透過撮合消費者與商家，收取佣金及廣告費為其主要收入來源。集團於2024年總收入達3,376億元人民幣，同比增長22%，而其中核心本地商業（外賣、店內服務、酒店旅遊）約佔整體收入的74%，而外賣日訂單量超過1億單，月活躍用戶逾6億個，市佔率達到70%。另外，新業務（即時零售、共享單車、海外擴張）部份佔總收入的26%。集團2025年第二季度海外收入達222億元人民幣，按年增長19.2%。集團透過投資AI優化配送效率，而現金儲備達到1710億元人民幣，流動比率2.09，財務穩健。集團強調多元化及國際化策略，香港Keeta及巴西市場表現強勁，預計2025年收入按年增加6.8%，不過，補貼戰及監管壓力拖累盈利，令到2025年第二季淨利跌37%至15億元人民幣。



經過今年上半年的補貼戰後，市監局已約見了多個外賣平台並表示對內捲的關注，雖然多家外賣平台仍然表示補貼戰不能持續，但亦不可能在競爭對手作出挑戰時而不作出反擊，令到市場仍然擔心整體內捲問題無法在短期內能解決問題，但由於該等平台仍然要以盈利為基本的營運的基礎，因此，相信市場的內捲問題將會逐漸得到紓緩。尤是在市場上針對美團的補貼活動已逐漸減少，令行業有喘息的機會。亦帶動美團的股價開始出現近期以來的較明顯反彈。

美團在上個交易日以 100.3 港元收市，全日上升 2.95 港元或 3.03%。集團過去5年的平均Beta值為 0.19，系統性風險低於大市，主要是近年受到多種的不利因素及競爭所拖累，股價無法貼住大市的走勢。52周最高位曾見 217 港元，而最低位則曾見 95.35港元，以現價 100.3 港元計，股價較 50 天線低 14.62%，另外，現價亦較 200 天線低 41.31%，反映過去一段期間股價走勢有過份偏弱的情況。不過，市場現時共有38位分析師對美團有進行調研，所給予的目標範圍為75 港元至 300.76 港元，而平均值為 131.62 港元，較現價 100.3 港元有 31.23% 的上行空間。

美團－Ｗ(03690)於今年4月15日至9月16日期間的資金流狀況。（圖１）

以9月15日收市時計算，美團的機構投資者持股比率為37.78%，自今年4月15日至今年9月16日期間，股價錄得31.68%的跌幅，不過，未有引發資金流走，反而在該段期間共錄得445.06 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的416.24 億港元，而散戶則佔當中的28.82 億港元(見圖1)，當中，大戶對散戶資金流比率為 14.4 ： 1，反映大戶投資者仍然是股價走勢的主導者。尤其是在同一期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上13.95%後，曾一度跌至最低位見0.56%，而近日大戶投資者的坐貨比率已於9月16日當日重返5.45%，顯示出整體的股價動力正在改善中。

美團股價自今年3月高位189.6港元回落，跌破20天及50天移動平均線，呈現一浪低於一浪的趨勢，近期低位觸及95.35港元，累計跌幅近50%。儘管股價表現疲弱，9天RSI在觸底前出現背離，從30以下回升至30以上，顯示上升動能重現。昨日股價突破10天線，成交量增加，15分鐘圖亦升破MA20及MA50，技術面顯現轉強信號。若能突破50天線（約117港元），可確認見底並進一步上行。投資者可考慮於100港元買入，目標價117港元，只要未跌破前低95港元，暫毋須止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。