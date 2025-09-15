建滔積層板乘AI與新興科技浪潮　市場份額與盈利雙增長｜彭偉新

建滔積層板 (1888) 的主要業務是生產印刷電路板所需的層壓材料，並擁有自家生產的上游材料如銅箔和玻璃纖維。該公司在市場上佔有約17%的全球市場份額，並專注於剛性層壓板的生產，涵蓋汽車、家電、通訊和數據中心等多個行業。集團的亮點包括其與母公司建滔化工的協同效應，以及逐步進入Nvidia供應鏈的能力。短期內，集團預期2025年將開始銷售低介電常數（low Dk）纖維及布料，促進收入增長；至於中至長期的利好因素包括在AI數據中心、機器人及自動駕駛等新興產業的增長急速下，對印刷電路板及覆銅面板的需求將會大幅上升，而且隨著東南亞的生產能力的擴張及產品升級後，集團的市場份額將進一步提升。

建滔積層板過去一年的派息比率為 145%，而集團今個財年已派發 0.15 元的半年股息，若計入去年年底的末期股息0.20港元，相等於 2.78 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.3 元，相等於 2.45 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.43 厘為低。不過，集團季度盈利同比增長仍然有28.2%，利潤率為7.86%，而過去12個月的營運毛利率則為12%，另外，過去12個月的資產回報率為5.14%，以及過去12個月的股本回報率為10.15%。整體股份的回報率仍然偏強。

在2022至2023年期間，行業遭遇顯著的營收下降，但隨著市場需求的回暖，尤其是新興技術的推動，預計將實現強勁增長。因此，行業正在經歷由下行周期轉向上行周期，特別是在2024年後預期將迎來收益上升。市場相信集團2025年預測的核心淨利潤為20.65億港元元，年增長53.1%，而每股盈利預期為0.71港元，按年上升65%。

建滔積層板上周五以 12.47 港元收市，全日上升 0.21 港元或 1.71%。集團過去5年的平均Beta值為 0.55，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 14.27 港元，而最低位則曾見 5.62港元，以現價 12.47 港元計，建滔積層板的股價較 50 天線高出 11.65%，另外，現價亦較 200 天線高出 39.23%，反映出短期股價走勢強勁，明顯跑贏其中、長線走勢，有助股價作進一步的向好。

以9月11日收市計，建滔積層板的機構投資者持股比率為11.96%，自今年4月11日至今年9月12日期間，股價錄得68.58%的升幅，該期間共錄得6.8 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.95 億港元，而散戶則佔當中的0.86 億港元(見圖1)。大戶對散戶資金流比率為 6.9 比 1，反映大戶投資者對股價的走勢有主導的地位。同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上21.03%；而最低曾經跌至-14.12%，至於9月12日當日已重返4.15%，反映出股價的上升動力開始轉強，有助股價可以逐步向好。

建滔積層板股價於今年4月曾一度跌穿50天線後急跌至6.20港元後才能企穩回升。股價其後迈企由低位反彈，成功收復50天線外，更見到股價愈升愈高，形成了一浪高於一浪走勢。市場預期的目標價為14.60港元，仍然較現價高出16%，股價近日由高位14.27港元回調至50天線水平見11.06港元後，便再度反彈，股價上周五已呈現兩連陽，更升破20天線的阻力，預期股價可以有進一步的上升空間。投資者可以在12.50港元水平買入，上望14.50港元，只要股價能企穩在50天線以上，暫時毋須沽出止蝕。

圖1：建滔積層板(01888)於今年4月11日至9月12日期間的資金流狀況

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。