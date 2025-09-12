第四範式 (6682)為企業級AI領軍者　2025年扭虧可期｜彭偉新

第四範式的主要業務專注於企業級AI解決方案，通過其核心產品「先知AI平台」及智能解決方案，服務金融、零售、電信等行業。集團涵蓋先知AI平台、SHIFT智能解決方案、AIGS服務及軟硬一體化產品，主要市場為中國大陸，逐步拓展至亞太及其他國際市場。在透過提供AI平台及定制化解決方案，收取軟體許可費、服務費及硬體銷售收入，商業模式以技術驅動及行業合作為核心。而集團的主要客戶為內地大型銀行及電信企業，由於會涉及客戶的敏感資料，因此，客戶通常較少會經常轉供應商，而且亦需要通過審查，因此，入行門檻較高，令到集團整體的收入會較為穩定。



集團現時的4個主營業務中，以先知AI平台的表現最強，主要是由企業數位化轉型需求增加，平台技術領先，金融及零售行業應用擴展；政府「人工智能+」政策支持。佔整體業務的比重約80%；至於SHIFT智能解決方案方面，主要針對金融及電信行業的定制化解決方案，收入佔比約為18%，由於需求較為穩定，因此，在去年仍然有較穩定的增長。至於AIGS服務方面，由於市場上生成式日AI的需求激增，而集團成功在大模型技術上迎來突破，令到集團能吸引到新的客戶。至於軟硬一體化的業務，則由於行業的成本高昂，令到毛利率較低，而且更預期未來的增長將會出現放緩的情況。

第四範式(06682)於今年4月10日至9月11日期間的資金流狀況。（圖１）

至於第四範式2024年前三季度收入增長26.1%，毛利率42.0%，顯示穩健增長。預計2025年扭虧為盈，盈利率達1.3%。流動比率約2.0，債務對股權比率約0.5，財務結構穩健。經營現金流於2024年轉正，但自由現金流仍為負，相信仍然有待轉盈後，現金流才能有較明顯的改善。而隨著政策對人工智能和數字化轉型的支持力度加大，第四範式正站在行業發展的風口上。政策的推動不僅促進了技術應用的落地，還帶動了整個行業的發展。市場對AI應用的需求增長，為公司未來的發展提供了良好的外部環境，增強了投資者的信心。另外，集團在AI+儲能及新興應用場景的開發上展現出潛力，開拓了新的市場機會。隨著全球對可再生能源和智能解決方案的需求增長，第四範式正積極布局這些新興領域，為未來增長提供更多可能性。此外，潛在的併購機會也可能進一步推動公司的擴張和增長。

第四範式於9月10日的機構投資者持股比率為13.19%，自今年4月10日至今年9月11日期間，股價錄得57.11%的升幅，該期間共錄得13.44 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的10.78 億港元，而散戶則佔當中的2.67 億港元(見圖1)。而大戶對散戶資金流比率為 4 比 1，反映大戶投資者仍然會是主導股價的動力。另外，同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.61%後，便由高位回調，更曾經最低跌至 -11.27%的低位，不過，其後已逐步由低位反彈，並已於9月11日升返 -5.1%水平，反映出大戶的資金動力正在改善中，有助股價在短期內維持回升的局面。

第四範式的股價於去年3月升上最高位115港元後回調，曾一度作出反彈，不過持續未能向上突破65港元的阻力，近日股價曾一度於8月27日升上66.95港元後即時回落，股價更一度跌返50天線見54.65港元後，走勢開始回穩並作出反彈，預期股價可以升返65港元水平，以59.00港元買入，只要股價未有失守50天線，可以繼續持有。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。