美股｜道指早段漲逾200點　納指升1%　Intel飆25%

美國聯儲局前一天公布減息0.25厘，符合市場預期。美股周四（9月18日）早段造好，道指漲逾200點，納指升逾1%。其中，Nvidia宣布向Intel投資50億美元，Intel股價飆25.56%，Nvidia最新亦漲2.86%。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

本港時間9月18日

【22:46】新領失業救濟人數少於預期

道指最新報46,233點，升214點或0.47%；納指最新報22,492點，漲231點或1.04%；標普500指數現報6,642點，升42點或0.64%。

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周減少3.3萬，跌至23.1萬人，少於市場預期的24萬人，以及低於前值為26.4萬人。續領人數按周減少7,000人，跌至192萬人，也低於市場預期的195萬人。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【22:43】油價跌0.2%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶64.28美元，派0.23美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報68.18美元，升0.23元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,787.70美元、24小時內約升1.8%。