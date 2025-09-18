美股｜道指早段漲逾200點 納指升1% Intel飆25%
撰文：蕭通
出版：更新：
美國聯儲局前一天公布減息0.25厘，符合市場預期。美股周四（9月18日）早段造好，道指漲逾200點，納指升逾1%。其中，Nvidia宣布向Intel投資50億美元，Intel股價飆25.56%，Nvidia最新亦漲2.86%。
本港時間9月18日
【22:46】新領失業救濟人數少於預期
道指最新報46,233點，升214點或0.47%；納指最新報22,492點，漲231點或1.04%；標普500指數現報6,642點，升42點或0.64%。
數據方面，美國新申領失業救濟人數按周減少3.3萬，跌至23.1萬人，少於市場預期的24萬人，以及低於前值為26.4萬人。續領人數按周減少7,000人，跌至192萬人，也低於市場預期的195萬人。
【22:43】油價跌0.2%
油價回升。紐約原油期貨現時每桶64.28美元，派0.23美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報68.18美元，升0.23元或0.34%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,787.70美元、24小時內約升1.8%。
聯儲局減息｜瑞銀﹕減息12個月後 美股平均升17% 續看好金價高盛﹕升市由市場流動性推動 警告不能忽視結構性風險靜候議息結果 美股三大指數升跌不一 中概股普漲美股｜道指收市升260點 中概股升2.85% 百度飆11.3%Citadel分析師料短期美股市況波動 惟相信年底前仍存上升動力