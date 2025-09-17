美股｜道指收市升260點　中概股升2.85%　百度飆11.3%

美國聯儲局周三（9月17日）一如預期減息0.25厘，道指在結果公布後一度漲504點，但聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會後言論，打消市場對大規模減息的憧憬，並指就業市場疲軟。道指升幅至收市收窄至260點；納指及標指下跌。



圖為2025年8月18日，美國交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間9月18日

【04:18】Nvidia跌2.62% 博通挫3.84%

道指收市報46,018.32點，升260.42點或0.57%；納指收報22,261.33點，跌72.63點或0.33%；標普500指數收報6,600.35點，跌6.41點或0.10%。

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價跌2.62%，為跌幅最大道指成份股。此前有報道稱，中國網路監管機構已指示國內最大的科技公司，停止購買Nvidia的所有晶片。部份晶片股也走低，博通（Broadcom）跌3.84%、Intel挫1.46%。

其他重磅科技股方面，Amazon跌1.04%，Tesla則升0.96%，蘋果亦漲0.35%。

【04:13】阿里巴巴漲2.44%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.85%。其中，百度飆11.33%、阿里巴巴漲2.44%。

【03:30】恒指夜期收報26,829點 低水79點

恒指夜市期指收報26,829點，跌83點，較恒指收市26,908點，低水79點，成交18,894張。

圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

【02:30】納指跌幅收窄至百點內

道指最新報46,200點，升442點或0.97%；納指最新報22,258點，跌75點或0.34%；標普500指數現報6,611點，升4點或0.06%。

【02:14】納指跌近200點

道指最新報46,045點，升287點或0.63%；納指最新報22,136點，跌197點或0.88%；標普500指數現報6,584點，跌21點或0.33%。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

本港時間9月17日

【22:47】Nvidia股價跌近3%

道指最新報46,040點，升282點或0.62%；納指最新報22,211點，跌122點或0.55%；標普500指數現報6,598點，跌8點或0.12%。

其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia股價跌2.92%。此前有報道稱，中國網路監管機構已指示國內最大的科技公司，停止購買Nvidia的所有晶片。

【22:49】油價跌0.2%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶64.38美元，跌0.14美元或0.22%；倫敦布蘭特期油每桶報68.33美元，跌0.14美元或0.20%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報115,577.00美元、24小時內約升0.2%。