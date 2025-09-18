美股｜道指高收124點　3大指數同破頂　Intel飆22%　Nvidia漲3.5%

美國聯儲局前一天公布減息0.25厘，符合市場預期。美股周四（9月18日）造好，3大指數同創收市新高。道指最多曾漲299點，至收市升124點。納指最多曾漲1.25%，至收市仍升0.94%。其中，Nvidia宣布向Intel投資50億美元，Intel股價至收市飆22.77%，Nvidia亦漲3.54%。



圖為2025年9月17日，美國紐約證券交易所（NYSE）大廳，屏幕上播放著聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後的新聞發布會。（Reuters）

本港時間9月19日

【04:18】Tesla跌逾2.1%

道指收市報46,142.42點，升124.10點或0.27%；納指收報22,470.73點，升209.40點或0.94%；標普500指數收報6,631.96點，漲31.61點或0.48%。

重磅科技股方面，Tesla跌2.12%、蘋果跌0.45%、Amazon挫0.17%。

【04:13】中概股指數收跌1.79%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.79%。其中，百度飆11.34%、阿里巴巴跌2.23%。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

【03:51】油價跌0.75%

國際油價下跌，紐約原油期貨每桶收報63.57美元，跌0.48美元或0.75%。倫敦布蘭特期油收報67.44美元，跌0.51美元或0.75%。

【03:50】美元指數重上97 現貨金價下跌

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.34，升0.49%。其中，美元兌日圓最新報147.92，升0.66%。

金價下跌。現貨黃金每盎司最新報3,646.03美元，跌14.01美元或0.38%。

【03:30】恒指夜期收報26,612點 高水67點

恒指夜市期指收報26,612點，升67點，較恒指收市26,544點，高水67點，成交17,333張。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

本港時間9月18日

【22:46】新領失業救濟人數少於預期

道指最新報46,233點，升214點或0.47%；納指最新報22,492點，漲231點或1.04%；標普500指數現報6,642點，升42點或0.64%。

數據方面，美國新申領失業救濟人數按周減少3.3萬，跌至23.1萬人，少於市場預期的24萬人，以及低於前值為26.4萬人。續領人數按周減少7,000人，跌至192萬人，也低於市場預期的195萬人。

【22:43】油價跌0.2%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶64.28美元，派0.23美元或0.36%；倫敦布蘭特期油每桶報68.18美元，升0.23元或0.34%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報117,787.70美元、24小時內約升1.8%。