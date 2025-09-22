iPhone 17最受注目之處　預示香港將踏入eSIM新世代｜方保僑

蘋果上周發表 iPhone 17 系列，對香港用家而言，最受注目的並非處理器或相機，而是實體 SIM 配 eSIM 的新佈局，標誌本地流動通訊正式邁向數碼化新階段。其實市場早有伏筆，因為eSIM 已在 iPhone 16e、Apple Watch 與 iPad 普遍應用，本地電訊商的系統與客服流程亦逐步完善。因此，當iPhone 17、17 Pro 和 17 Pro Max 採用實體SIM卡槽加eSIM的設計時，外界大多認為這是平穩過渡的安排；而極致輕薄的 iPhone Air 則配備雙eSIM，徹底移除實體SIM卡槽，機身僅 5.6mm。隨著結構簡化，機身的防塵防水與安全性進一步提升，用戶無須再攜帶卡針，轉台與增添號碼更見便利與彈性。

這一改動首先衝擊的是盤踞多年的「水貨」市場。以往由於日版 iPhone 具備「實體SIM＋eSIM」的彈性搭配，及日元匯率造成的明顯快價差，長期成為港人心水之選；惟今年日版全面改用雙 eSIM，吸引力頓減，而內地版仍維持雙實體卡設計，香港則變成「實體SIM＋eSIM」，水貨結構勢將重洗，本地官方定價與供應策略亦會作出調整。從用家角度看，國際漫遊與跨境上網的選擇邏輯也隨之改變：日本版不再提供實體卡備援，內地版雖保留雙實體卡，卻牽涉香港保養與頻段兼容等問題，形成新一波使用成本考量。

蘋果在香港版 iPhone 17系列繼續保留最少一個實體SIM卡槽，反映了蘋果在戰略上的平衡，一方面內地eSIM 尚未全面開放，另一方面全球多數市場已廣泛採納 eSIM。市面 eSIM 辦理流程已成熟，新機最多可儲存八張 eSIM，對經常出差或以預付數據卡漫遊的用戶，管理號碼更見從容。需要留意的是，受監管與商業模式影響，旅遊 eSIM 普遍較傳統儲值卡昂貴；實體卡有存貨期與清貨價，eSIM 屬即買即用，難有大幅折扣。不過，數碼直銷可削減電訊商中間成本，長遠或重塑分銷與漫遊業務，平台化銷售也將迫使電訊商在價格與服務上正面競爭。

備受關注的 iPhone Air，因純 eSIM 設定在內地存在政策門檻，而無法立即上市。蘋果正與監管機構部門積極磋商，期望盡快推動該機型落地。但無論進展如何，型號碎片化與供應差異，勢將擴大中港兩地用戶體驗的分水嶺，亦解釋了香港此刻仍採「實體SIM＋eSIM」並行的審慎策略。對跨境通勤者而言，如何在香港 eSIM 與內地實體卡之間取得最合適的組合，將成為新常態下的課題。

當蘋果以旗艦iPhone作為槓桿，其他手機品牌勢必跟隨，eSIM 將加速香港電訊業的數碼轉型。當「卡針時代」走向終點，用戶所需的並非技術適應，而是在安全、便利與彈性之間取得平衡。學會如何管理 eSIM 憑證、妥善備份帳戶與設置失機備援措施，才是能從容銜接下一個全數碼流動通訊世代的關鍵。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

