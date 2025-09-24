美股｜道指收市跌171點　中概股指數升2.83%　阿里巴巴漲8.2%

市場繼續消化美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）暗示謹慎減息的言論，美股周三（9月24日）早段靠穩後下跌。道指早段最多曾漲160點，至收市跌171點。反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，則最多曾漲逾4%，至收市仍漲2.83%。其中，阿里巴巴ADR飆8.19%。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

【04:30】Tesla升近4% Alphabet跌1.80%

道指收市報46,121.28點，跌171.50點或0.37%；納指收報22,497.86點，跌75.62點或0.33%；標普500指數收報6,637.97點，跌18.95點或0.28%。

重磅科技股中，Tesla升3.98%、Google母公司Alphabet跌1.80%、Nvidia跌0.82%、Amazon 跌0.23%、蘋果挫0.83%。另外，

【04:12】百度及京東漲逾半成

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升2.83%。其中，阿里巴巴ADR飆8.19%、百度ADR升5.85%、京東ADR漲5.77%。

【03:53】恒指夜期收報26,394點 低水125點

恒指夜市期指收報26,394點，跌90點，較恒指收市26,518點，低水125點，成交21,397張。

圖為阿里巴巴標誌。（Reuters）

【03:52】油價漲逾2.4%

國際油價上升，紐約原油期貨每桶收報64.99美元，升1.58美元或2.49%。倫敦布蘭特期油收報69.31美元，漲1.68美元或2.48%。

【03:51】美元指數上揚 現貨金價回落

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數上揚，在匯市尾市收於97.87，升0.63%。其中，美元兌日圓最新報148.86，升0.82%。

金價回落。現貨黃金每盎司最新報3,730.47美元，跌33.67美元或0.89%。

【02:18】阿里巴巴升8% 百度升7% 京東漲5%

道指最新報46,149點，跌143點或0.31%；納指最新報22,469點，跌104點或0.46%；標普500指數現報6,631點，跌25點或0.38%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，升幅收窄至2.99%。其中，阿里巴巴ADR升8.13%、百度ADR升7.28%、京東ADR漲5.54%。

美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

本港時間9月24日

【22:52】道指最新升幅收窄至65點

道指最新報46,358點，升65點或0.14%；納指最新報22,589點，升15點或0.07%；標普500指數現報6,661點，漲4點或0.07%。

【22:44】油價漲逾1%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶64.26美元，漲0.85美元或1.34%；倫敦布蘭特期油每桶報68.45美元，升0.82美元或1.21%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,408.16美元、24小時內約升 0.60%。