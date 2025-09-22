美股｜道指高收66點　3大指數同創新高　蘋果及Nvidia約飆4%

市場觀望聯儲局官員本周講話，以及本周將公布的經驗數據，美股周一（9月22日）偏軟，道指最多曾跌279點，但其後反彈。納指及標指也先跌後回升，其中納指日內曾跌40點。3大指數至收市上揚，為連續第三個交易日創新高紀錄。其中蘋果（Apple）及AI晶片龍頭Nvidia股價急漲。



圖為2025年9月3日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間9月23日

【04:18】Nvidia市值逼近4.5萬億美元

道指收市報46,381.54點，升66.27點或0.14%；納指收報22,788.98點，升157.50點或0.70%；標普500指數收報6,693.75點，漲29.39點或0.44%。

蘋果（Apple）股價漲4.32%，為升幅最大道指成份股，此前 Wedbush 因 iPhone 17 需求強勁而上調了該公司的目標價。Nvidia因宣布將向OpenAI投資高達1,000億美元，股價升3.93%，市值報4.46萬億美元，逼近4.5萬億美元。

其他重磅科技股中，Tesla漲1.91%；Amazon 則跌1.66%、微軟挫0.67%。 另外，輝瑞 (Pfizer) 宣布將以73 億美元收購減肥藥開發商 Metsera。輝瑞股價漲0.04%，Metsera 飆60.80%。

【04:20】中概股指數收跌0.96%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.96%。其中，阿里巴巴升0.87%。

2025年8月25日拍攝的插圖中，出現了英偉達（Nvidia）的標誌和電腦主板。（Reuters）

【03:18】紐約期油微跌0.06%

國際油價微跌，紐約原油期貨每桶收報62.64美元，跌0.04美元或0.06%。倫敦布蘭特期油收報66.57美元，跌0.11美元或0.16%。

【04:11】美元指數下跌 現貨金價升逾1.6%再破頂

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌，在匯市尾市收於97.33，跌0.31%。其中，美元兌日圓最新報147.76，跌0.14%。

金價上升。現貨黃金每盎司最新報3,746.72美元，漲61.74美元或1.68%；日內曾高見3,748.87美元的新高紀錄。

【03:30】恒指夜期收報26,396點 高水52點

恒指夜市期指收報26,396點，跌3點，較恒指收市26,344點，高水52，成交11,333張。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

本港時間9月22日

【22:54】減肥藥開發商Metsera飆62%

道指最新報46,334點，升19點或0.04%；納指最新報22,698點，漲66點或0.30%；標普500指數現報6,675點，升11點或0.17%。 其中，Tesla最新漲3.59%。

另外，輝瑞(Pfizer)宣布將以73億美元收購減肥藥開發商Metsera。輝瑞股價現漲2%，Metsera飆漲62.27%。

【22:45】油價跌0.5%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶62.05美元，跌0.35美元或0.56%；倫敦布蘭特期油每桶報66.38美元，跌0.30元或0.45%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報113,034.40美元、24小時內約升2%。