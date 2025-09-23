美股｜道指收市跌88點　納指挫0.95%　百度瀉8%

市場消化聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）言論，美股周二（9月23日）下跌， 道指早段最多曾漲332點，與標指曾創盤中新高，但至收市3大指數均下跌。道指至收市跌88點，納指跌0.95%。



圖為2025年7月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間9月24日

【04:30】Nvidia跌2.82% 波音升2%

道指收市報46,292.78點，跌88.76點或0.19%；納指收報22,573.47點，跌215.50點或0.95%；標普500指數收報6,656.92點，跌36.83點或0.55%。

重磅科技股中，Amazon 跌3.04%、Nvidia跌2.82%、Tesla跌 1.93%、蘋果公司挫0.62%。

其他個股方面，波音公司（Boeing）取得烏茲別克航空（Uzbekistan Airways ）價值超過80億美元的訂單後，股價上漲2.00%，為升幅最大道指成份股。

【04:20】中概股指數收跌2.22%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市2.22%。其中，阿里巴巴跌0.71%，百度跌8.09%。

【03:30】恒指夜期收報26,188點 高水29點

恒指夜市期指收報26,188點，跌14點，較恒指收市26,159點，高水29點，成交15,571張。

波音Boeing：2023年6月18日，在法國巴黎附近的巴黎布爾歇機場（Aéroport Paris-Le Bourget）舉行的第54屆國際巴黎航展上，可見場內展示的波音標誌。（Reuters）

本港時間9月23日

【22:54】Nvidia及Amazon約挫2%

道指最新報46,613點，升232點或0.50%；納指最新報222,719點，跌69點或0.31%；標普500指數現報6,691點，跌2點或0.03%。 其中，Nvidia繼前一天創下盤中新高後，周二股價最新跌1.93%；另Amazon跌2.06%，拖累納指。

另外，波音公司（Boeing）取得烏茲別克航空（Uzbekistan Airways ）價值超過80億美元的訂單後，股價上漲2.75%，為升幅最大道指成份股。

【22:41】紐約期油漲2%

油價上揚。紐約原油期貨現時每桶63.54美元，漲1.26美元或2.02%；倫敦布蘭特期油每桶報67.69美元，升1.12美元或1.68%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報112,895.52美元、24小時內約跌 0.16%。