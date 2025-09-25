專訪｜滙豐環球料美國減息周期明年首季完結　繼續看好美股及黃金

美國上周重啟減息，點陣圖預計今年仍有兩次減息，市場期望明年繼續減息步伐。不過，滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華則預計，聯儲局僅會在今年12月減息一次，至明年3月再度減息，即共減息兩次，每次25點子，如此已完成是次減息周期。



今年僅會在12月減息一次

他解釋，特朗普的驅逐非法勞工及外勞政策，其實會減少本身美國勞工市場勞動力供應量，意味在不需要額外新增職位的情況下，就能達到全民就業。同時，關稅對通脹的影響也仍需要觀察。

何偉華表示，會繼續看好美股，美國重啟減息周期，本身有利股市投資，而總統特朗普的政策規劃中，繼關稅後，下一步是推動去監管化，有望提升金融、醫療及能源等行業的企業盈利增長能力。故此除了AI外，這些傳統行業也有其增長動力前景。

繼看好美股 將印度股市下調至中性評級

滙豐給予整體股市投資增持評級，當中中港股市、美股、新加坡、阿聯酋、意大利及西班牙股市，也均為增持評級。何偉華表示，將印度股市由增持評級，下調至中性，主要考慮到該投資市場估值偏貴，關稅前景未有明朗化等因素。而債券投資評級也上調至增持，主要考慮到美國減息效應，提升債券吸引力。

他又指出，也看好黃金，給予增持評級，而現金則給予檢測評級。美國減息，資金會尋覓美元以外投資，故利好黃金，加上各地央行及投資者繼續增持，預計會對未來6個月金價帶來利好。