人行調高互換通每日淨限額至450億人民幣　深化中港市場互聯互通

中國外滙交易中心公布，在人民銀行指導下提升「互換通」運作制度，包括建立報價商動態調整機制、擴充報價商隊伍。由10月13日起，每日淨限額從現時200億元（人民幣‧下同）增加至450億元，並完善相關動態評估機制。



北向「互換通」推出逾2年來，讓國際投資者參與內地銀行間利率互換市場。截至今年8月底，已有來自15個國家和地區共82間境外機構，完成人民幣利率互換交易逾1.5萬宗，名義本金8.15萬億元。

人民銀行宣布，從10月13日起，「互換通」每日淨限額增至450億元。（網上圖片）

支持境外機構投資者於內地貸市展開回購

人民銀行今日宣布支持進一步深化內地與香港金融市場的互聯互通，除了提升「互換通」每日淨限額外，還包括支持各類境外機構投資者在內地債券市場開展回購業務、會同相關部門在香港市場提供更多包括國債等的人民幣資產，以及繼續與各方密切溝通協作，加快落實人民幣國債期貨在港上市。

香港特區政府對此表示歡迎，財政司司長陳茂波指出，隨着環球投資者對以人民幣計價產品的需求日趨殷切，香港作為全球離岸人民幣業務樞紐和風險管理中心的角色愈見重要。在國家的堅實支持下，特區政府致力深化和擴大香港與內地金融市場的互聯互通，不斷豐富人民幣計價投資產品和風險管理工具，以滿足海內外投資者的需要。

財政司司長陳茂波指出，人行優化互換通機制及提高交易額度等措施，進一步促進中港兩地固定收益市場的協同發展。（資料圖片）

陳茂波稱，人行今日公布的一系列措施，從支持境外機構投資者在內地債券市場開展回購業務、擴充和優化互換通機制及提高其交易額度、支持香港市場提供更多離岸人民幣資產，到加快推進人民幣國債期貨在港上市，都對特區政府的工作提供有力支撐，進一步促進兩地固定收益市場的協同發展，。

財經事務及庫務局局長許正宇指出，優化「互換通」機制將進一步便利海外投資者對沖內地資產的風險，有助他們更妥善地管理其配置組合。特區政府也會與內地相關機構緊密溝通合作，擴大在港人民幣產品的選擇，全速推進落實推出離岸國債期貨。