聯儲局理事鮑曼籲果斷減息　應付勞動市場活力下降

聯儲局內鴿派代表﹑理事鮑曼指出，需要果斷減息，以抵禦就業市場日益嚴重的問題。



她指出從最新的數據顯示，勞動力市場明顯更加脆弱，而剔除關稅因素後，通脹徘徊在距離目標不遠的水平，認為現時是時候果斷及積極地應對勞動力市場活力下降的情況，因已面臨落後於形勢發展的風險，如果情況持續，憂慮將需要以更快速度和更大幅度調整政策。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

支持當局縮減資產負債表

她又指出當局應尋求實現儘可能小的資產負債表規模，並全面改革其貨幣政策實施機制。鮑曼稱：「從長期來看，我傾向於維持儘可能小的資產負債表，使準備金餘額接近稀缺水平，而非充裕水平。」

鮑曼認為，回歸到聯儲局積極管理資產負債表的機制，將能更好地顯示市場壓力和運行問題。鮑曼稱：「允許貨幣市場出現適度的波動，可以增強我們對市場出清點的理解。」

她還表示，支持當局的資產負債表上只持有國債，且期限略微傾向於短期證券，而不是完全與整體市場的期限結構一致，認為可以給當局帶來更大的靈活性。鮑曼補充稱，聯儲局應該考慮積極出售其持有的抵押貸款支持證券（MBS）。

經濟學家﹕美元風險來自特朗普施壓

另一方面，美國資產管理公司PGIM固定收益部門副主席、首席全球經濟學家Daleep Singh表示，美元的主要短期風險來自總統特朗普對聯儲局的持續施壓。

他指出，市場擔心聯儲局在政治壓力下採取過度鴿派立場，從而放鬆貨幣政策。Daleep Singh稱，聯儲局近期雖小幅降息，但在主席鮑威爾任期將於明年5月結束的背景下，未來貨幣政策走向存在不確定性。他警告，若寬鬆政策與財政擴張疊加，可能推高通脹，並使美元在全球貨幣政策分化中進一步走弱。